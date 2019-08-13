«Авиалесоохрана» заявила о снижении площади ликвидируемых пожаров

В Сибири и на Дальнем Востоке площадь лесных пожаров, которых активно тушили спасатели, снизилась на 6% до 266,4 тыс га. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Авиалесоохрану».

За 12 августа спасатели ликвидировали 49 лесных пожаров общей площадью 5 998 га. В настоящее время действует 159 пожаров. В Красноярском крае площадь активного горения составляет 135,5 тыс га, а в Иркутской области — 121,6 тыс. га.

Накануне «Авиалесоохрана» сообщала, что на территории России зафиксировали 202 пожара на площади 283,167 тыс. га, по которым проводили работы по тушению. При этом всего на территории страны зафиксировали 301 пожар на площади 2,743 млн га, которые прекратили тушить по решению региональных комиссий.