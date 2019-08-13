Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири

Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в 2019 году на эти цели Рослесхозу выделят порядка 1,9 млрд руб. В частности, для Республики Саха (Якутия) — около 391 млн руб., Красноярского края — 733,1 млн руб., Иркутской области — 765,4 млн руб.

Также на покрытие расходов по ликвидации пожаров Минобороны и МЧС России получат дополнительно более 1,78 млрд руб. и свыше 2,3 млрд руб. соответственно.

О намерении выделить данные средства Медведев заявил 8 августа.

Как ранее сообщили в «Авиалесоохране», по состоянию на 13 августа площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 6%, до 266,4 тыс. га. За 12 августа спасатели ликвидировали 49 лесных пожаров общей площадью 5,9 тыс. га.