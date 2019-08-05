Генпрокуратура заподозрила регионы в искажении данных по пожарам

Зафиксировано искажение данных о времени ликвидации пожаров. Речь идет об Иркутской области и «ряде других регионов». В Генпрокуратуре заявили, что параметры пожаров занижались, так как на них не успевали «адекватно среагировать»

Дым от лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Власти Иркутской области и других регионов искажали статистику по лесным пожарам. Об этом заявил «РИА Новости» прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Роман Федосов.

По его словам, в частности, искажались данные о времени ликвидации пожаров. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — заявил Федосов.

Прокурор отметил, что параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать. Еще одна проблема, по его словам, — волокита. Федосов привел в пример власти Приангарья, которые не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров. «Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы», — заявил Федосов.