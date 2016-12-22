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США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов
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США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов
Атаки хакеров, 16:56
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США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов
Газета WSJ узнала, что разные штаты потратят на кибербезопасность будущих выборов в целом $230 млн. Речь идет в том числе о замене автоматов для голосования на менее технологичные модели, которые тяжелее взломать
Фото: Ty Wright / Bloomberg

Власти американских штатов планируют направить около двух третей всех средств, выделенных на обеспечение безопасности выборов, на покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Впрочем, не все планируемые улучшения удастся воплотить в жизнь до промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года.

Всего конгресс США выделил штатам $380 млн, из них около $134,2 млн будет потрачено на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет, а $102,6 млн пойдет на закупку оборудования для голосования. Штатам необходимо заменить полностью электронные автоматы для голосования на использующие бумагу: эта мера является нетехнологичной защитой от кибератак.

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Остальные средства пойдут на улучшение баз данных избирателей, улучшение поствыборного аудита и средств коммуникации.

В Комиссии обеспечения выборов США уточнили, что 96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года. «Штаты используют эти деньги по предназначению, для укрепления безопасности», — сказал глава комиссии Томас Хикс. От глав местных избирательных комиссий требовали улучшить работу избирательных систем на фоне предупреждений от американских правоохранителей, что оборудование для голосования может быть атаковано иностранными хакерами.

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, планируют вмешаться четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Во вторник, 21 августа, Microsoft сообщила, что ее подразделение по борьбе с киберпреступлениями зафиксировало новые попытки связанных с Россией хакеров оказать влияние на выборный процесс в США. По информации компании, хакеры из группы Strontium, «тесно связанной с российским правительством», создали 84 фейковых сайта, среди которых были копии ресурсов Международного республиканского института и Хадсоновского института. Как отмечает New York Times, это республиканские аналитические центры, которые разошлись в позиции с президентом США Дональдом Трампом и выступают за санкции против Москвы. В Microsoft отметили, что не имеют доказательств успешности кибератак, а также не могут сказать, кто был их целью.

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В Кремле заявили, что ничего не з​нают о новой группе российских хакеров. «Мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы, о ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: кибербезопасность , Выборы
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