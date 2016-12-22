США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов

Газета WSJ узнала, что разные штаты потратят на кибербезопасность будущих выборов в целом $230 млн. Речь идет в том числе о замене автоматов для голосования на менее технологичные модели, которые тяжелее взломать

Фото: Ty Wright / Bloomberg

Власти американских штатов планируют направить около двух третей всех средств, выделенных на обеспечение безопасности выборов, на покупку нового оборудования для голосования и укрепление кибербезопасности избирательного процесса. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Впрочем, не все планируемые улучшения удастся воплотить в жизнь до промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года.

Всего конгресс США выделил штатам $380 млн, из них около $134,2 млн будет потрачено на улучшение кибербезопасности выборов в течение пяти лет, а $102,6 млн пойдет на закупку оборудования для голосования. Штатам необходимо заменить полностью электронные автоматы для голосования на использующие бумагу: эта мера является нетехнологичной защитой от кибератак.

Остальные средства пойдут на улучшение баз данных избирателей, улучшение поствыборного аудита и средств коммуникации.

В Комиссии обеспечения выборов США уточнили, что 96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года. «Штаты используют эти деньги по предназначению, для укрепления безопасности», — сказал глава комиссии Томас Хикс. От глав местных избирательных комиссий требовали улучшить работу избирательных систем на фоне предупреждений от американских правоохранителей, что оборудование для голосования может быть атаковано иностранными хакерами.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре, планируют вмешаться четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Во вторник, 21 августа, Microsoft сообщила, что ее подразделение по борьбе с киберпреступлениями зафиксировало новые попытки связанных с Россией хакеров оказать влияние на выборный процесс в США. По информации компании, хакеры из группы Strontium, «тесно связанной с российским правительством», создали 84 фейковых сайта, среди которых были копии ресурсов Международного республиканского института и Хадсоновского института. Как отмечает New York Times, это республиканские аналитические центры, которые разошлись в позиции с президентом США Дональдом Трампом и выступают за санкции против Москвы. В Microsoft отметили, что не имеют доказательств успешности кибератак, а также не могут сказать, кто был их целью.

В Кремле заявили, что ничего не з​нают о новой группе российских хакеров. «Мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы, о ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.