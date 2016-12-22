В США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны

Россия является лишь одной из четырех стран, которые могут попытаться вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре, заявил советник Дональда Трампа. Обеспокоенность у США, по его данным, также вызывают Китай, Иран и КНДР

Джон Болтон (Фото: Oliver Contreras / Zuma / ТАСС)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об обеспокоенности Соединенных Штатов относительно возможного вмешательства в американские промежуточные выборы не только со стороны России, но и со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу ABC News.

Таким образом, Россия, как подчеркнул Болтон, является лишь одной из четырех стран, которые потенциально могут попытаться вмешаться в политическую кампанию в Штатах.

«Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности [США] существует достаточная озабоченность относительно вмешательства [в промежуточные выборы] Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи», — заявил советник американского президента, добавив, что сейчас власти Штатов предпринимают шаги, чтобы попытаться это предотвратить. «Так что это все четыре страны [вызывают у Вашингтона подобные беспокойства], правда», — подчеркнул Болтон.

В ответ на просьбу журналистки Марты Раддатц рассказать о каких-либо подробностях связи этого дела с Китаем и пояснить, были ли некие детали относительно этого в прошлом, чиновник сообщил, что не собирается вдаваться в подробности относительно того, что он видел и знает. «Но относительно выборов 2018 года я говорю вам, это те четыре страны, которые нас больше всего волнуют», — заключил Болтон.

С прошлого года в США ведется расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года, а также о связях чиновников предвыборного штаба нынешнего президента Штатов Дональда Трампа с чиновниками и другими должностными лицами из России. В Москве подобные обвинения неоднократно отвергали. Сам американский лидер часто отзывался об этом производстве как об «охоте на ведьм».

Несмотря на это, в Вашингтоне продолжают подозревать Россию в возможном вмешательстве в промежуточную кампанию в ноябре. Так, 17 января американские сенаторы — демократ от штата Мэриленд ​Крис Ван Холлен и республиканец от ​Флориды ​Марко Рубио — представили законопроект, согласно которому в Штатах должна быть введена ответственность в отношении любого государства, которое станет вмешиваться в выборы в США.

​16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Американский лидер после этого заявил, что Москва прекратила вмешиваться во внутреннюю политику Штатов. В Вашингтоне Трампа за это раскритиковали сенаторы. Таким образом, глава государства, по их мнению, дискредитирует данные американской разведки.​

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. На них американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также 35 сенаторов из 100.