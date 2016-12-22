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В Кремле сочли голословными обвинения Microsoft по вмешательству в выборы
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В Кремле сочли голословными обвинения Microsoft по вмешательству в выборы
Политика, 14:53
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В Кремле сочли голословными обвинения Microsoft по вмешательству в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал традиционным обвинение компании Microsoft в том, что Москва пытается повлиять на предстоящие выборы в США. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Реакция уже традиционная: мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы (из Америки мы слышим подтверждения о том, что никакого влияния на выборы не было), о ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории», — сказал Песков, добавив, что в Кремле относятся к подобным заявлениям «соответственно».

Задававший вопрос журналист уточнил, что Microsoft зафиксировала попытки хакеров из группировки Fancy bear создать несколько поддельных доменов, имитирующих сайты американских политических организаций для атаки на них. В США этих хакеров обвинили в работе на ГРУ и во взломе серверов Демпартии.

Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в США
Политика

Однако Песков сказал, что ему на это нечего добавить. «По-прежнему мы не понимаем на основании чего, что за Fancy bear, причем тут военная разведка российская, на чем строятся эти достаточно серьезные обвинения — они не могут звучать голословно», — сказал президентский пресс-секретарь. Он подчеркнул, что по данному вопросу нужна конкретика, а не мнения.

Компания Microsoft ранее заявила, что зафиксировала новые попытки связанных с Россией хакеров оказать влияние на выборы в конгресс США, которые должны состояться в ноябре. По данным корпорации, группа Strontium (Fancy bear, APT28), «тесно связанная с российским правительством», создавала сайты, имитировавшие страницы, в частности, Международного республиканского института и американского сената.

Россию не первый раз обвиняют в хакерских атаках, которые проводятся в том числе для того, чтобы повлиять на результаты выборов в других странах. Москва последовательно отвергает подобные обвинения.​

Теги: Microsoft , вмешательство в выборы , Дмитрий Песков
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