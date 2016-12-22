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«Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами
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«Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами
Политика, 04:22
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«Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами
США отказались от сотрудничества с Россией в борьбе с атаками хакеров на инфраструктуру. Не заинтересовало Вашингтон и взаимодействие по борьбе с вмешательством в выборы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Россия перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки предлагала американской стороне широкомасштабное сотрудничество для предотвращения компьютерных диверсий в отношении объектов инфраструктуры и вмешательства хакеров во внутреннюю политику других стран, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два российских и один американский источники.

В частности, Москва предлагала совместную работу ответственных государственных органов двух стран для защиты от кибератак объектов, от чьей бесперебойной работы зависят здоровье и безопасность граждан.

Американская сторона, по словам собеседников газеты, сначала проявила заинтересованность. Речь шла о том, чтобы включить этот пункт в совместное заявление по итогам переговоров в Хельсинки. Однако сначала в Вашингтоне посчитали «контрпродуктивным» подписание каких-либо бумаг с Россией, а затем и вовсе отказались от предложения Москвы. В итоге в США оказались не готовы даже к получению российских гарантий невмешательства в выборы.

Между тем, как сообщает газета The Washington Post, Белый дом подготовил документ, который позволит американскому президенту вводить санкции против лиц, которые будут вмешиваться в выборы в США. Сделано это незадолго до выборов в Конгресс, которые запланированы на ближайшую осень.

Майкл Карпентер, который работал в администрации Барака Обамы, считает, что подготовленный Белым домом документ не изменит поведения России, если она действительно решит вмешиваться в выборы. По его мнению, администрация Трампа просто пытается показать, что «хоть что-то делает в этом направлении».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: российские хакеры
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