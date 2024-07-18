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Пандемия коронавируса ,  
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Байден вновь заразился коронавирусом

Белый дом: президент США Джо Байден заразился коронавирусом
Сюжет
Пандемия коронавируса
У Байдена легкие симптомы, он уйдет на самоизоляцию в Дэлавэре и будет исполнять обязанности в полном объеме, сообщил Белый дом. Президент отменил участие в концеренции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее заявление опубликовано на сайте американской администрации.

«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Муж Харрис заразился COVID после появления на публике рядом с Байденом
Политика
Джилл Байден, Джо Байден, Камила Харрис и Даг Эмхофф&nbsp;на праздновании Дня независимости США в Белом доме

В Белом доме отметили, что президент вернется в штат Делавэр (там у главы государства есть дом), где самоизолируется и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.

Лечащий врач Байдена сообщил, что днем 17 июля тот поступил с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. В частности, у президента проявились насморк и непродуктивный кашель, а также общая слабость.

На первом запланированном на день мероприятии Байден «чувствовал себя хорошо», однако его состояние не улучшалось, и было проведено тестирование на COVID-19, сообщил врач. Результат оказался положительным: у Байдена подтвердили инфекцию.

Как уточнил лечащий врач, Байден проведет период самоизоляции у себя дома в городе Рехобот-Бич в Дэлавэре.

Из-за болезни Байден отменил выступление на конференции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками. Об этом сообщили организаторы, передает Newsweek.

Это не первый раз, когда у Байдена выявляют коронавирус. Впервые заболевание у него выявили в июле 2022 года. Затем он несколько раз сдал отрицательные тесты, однако 30 июля вновь получил положительный результат.

В начале июля коронавирусом заразился муж вице-президента США Камалы Харрис Даг Эмхофф. Он сдал положительный тест после проявления легких симптомов. Тест Харрис показал отрицательный результат.

За несколько дней до этого, 4 июля, супруги присутствовали на праздновании Дня независимости США в Белом доме и стояли на балконе рядом с Байденом и его женой Джилл.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
коронавирус Джо Байден США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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