 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену

Билл и Хилари Клинтон заявили, что поддержат Харрис как кандидата от демократов
Сюжет
Выборы президента США
Билл и Хилари Клинтон сообщили, что одобряют предложение вышедшего из президентской гонки Байдена о выдвижении Камалы Харрис кандидатом от демократов и заверили, что сделают все для ее поддержки

Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон заявили о поддержке нынешнему вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы Белого дома в ноябре. Об этом говорится в их совместном заявлении в социальной сети X.

«Мы с гордостью присоединяемся к президенту [Джо Байдену] в одобрении вице-президента Харрис [в качестве кандидата] и сделаем все, что сможем, чтобы подержать ее», — указала чета Клинтон после того, как нынешний глава администрации США сообщил о выходе из президентской гонки.

Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки
Политика
Джо Байден

В заявлении они также поблагодарили президента Байдена за проделанную работу в Белом доме.

Как следует из результатов опроса исследовательской компании Bendixen & Amandi, предоставленных Politico, лишь Хиллари Клинтон и Камала Харрис гипотетически способны победить кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах президента.

Байден после провальных дебатов рисковал проиграть Трампу на предстоящих выборах, что и подталкивает вверх рейтинги его конкурентов в Демпартии. Так, опрос показал, что Байден уже отстает от Трампа на 1 п. п. (42% против 43%).

Харрис как потенциальный кандидат в президенты США опережает Трампа на 1 п. п. (42% против 41%), а Клинтон, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, но уступила Трампу, теперь опережает его на 2 п. п. (43% против 41%).

Опрос также показал, что если Клинтон и Харрис объединятся и пойдут от Демпартии в связке «президент — вице-президент», то их преимущество над Трампом вырастет до 3 п.п.

На момент опроса Байден отказывался сняться с выборов, отмечая, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию.

В воскресенье, 21 июля, Байден опубликовал заявление о снятии его кандидатуры, что, по его словам, соответствует интересам США и Демократической партии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мария Гусарова
Билл Клинтон Хилари Клинтон Камала Харрис выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки
Политика
Главные моменты президентства Байдена. Видео
Политика
Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена Политика, 23:43
NYT узнала, что происходило в штабе Байдена перед выходом из гонки Политика, 23:15
Обама не стал поддерживать никого из возможных кандидатов вместо Байдена Политика, 23:09
AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена Политика, 23:07
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 22:59
Маск счел поддержанного Байденом кандидата в президенты марионеткой Политика, 22:56
Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену Политика, 22:32
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки Политика, 22:30
Главные моменты президентства Байдена. Видео Политика, 22:15
Республиканцы потребовали от Байдена покинуть пост президента немедленно Политика, 22:13
Байден отказался от борьбы с Трампом. Спецэфир РБК Политика, 22:06
Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки Политика, 22:01
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России Спорт, 21:58
«Химки» сыграли вничью с дебютантом РПЛ, не забив два пенальти Спорт, 21:56