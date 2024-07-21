Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену

Билл и Хилари Клинтон заявили, что поддержат Харрис как кандидата от демократов

Билл и Хилари Клинтон сообщили, что одобряют предложение вышедшего из президентской гонки Байдена о выдвижении Камалы Харрис кандидатом от демократов и заверили, что сделают все для ее поддержки

Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон заявили о поддержке нынешнему вице-президенту Камале Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы Белого дома в ноябре. Об этом говорится в их совместном заявлении в социальной сети X.

«Мы с гордостью присоединяемся к президенту [Джо Байдену] в одобрении вице-президента Харрис [в качестве кандидата] и сделаем все, что сможем, чтобы подержать ее», — указала чета Клинтон после того, как нынешний глава администрации США сообщил о выходе из президентской гонки.

В заявлении они также поблагодарили президента Байдена за проделанную работу в Белом доме.

Как следует из результатов опроса исследовательской компании Bendixen & Amandi, предоставленных Politico, лишь Хиллари Клинтон и Камала Харрис гипотетически способны победить кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на выборах президента.

Байден после провальных дебатов рисковал проиграть Трампу на предстоящих выборах, что и подталкивает вверх рейтинги его конкурентов в Демпартии. Так, опрос показал, что Байден уже отстает от Трампа на 1 п. п. (42% против 43%).

Харрис как потенциальный кандидат в президенты США опережает Трампа на 1 п. п. (42% против 41%), а Клинтон, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, но уступила Трампу, теперь опережает его на 2 п. п. (43% против 41%).

Опрос также показал, что если Клинтон и Харрис объединятся и пойдут от Демпартии в связке «президент — вице-президент», то их преимущество над Трампом вырастет до 3 п.п.

На момент опроса Байден отказывался сняться с выборов, отмечая, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию.

В воскресенье, 21 июля, Байден опубликовал заявление о снятии его кандидатуры, что, по его словам, соответствует интересам США и Демократической партии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.