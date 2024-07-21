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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев пообещал помочь французским территориям в обретении независимости

Алиев пообещал помощь заморским территориям Франции в обретении независимости
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан будет поддерживать народы, страдающие от колониализма, а также заморские территории Франции «всеми силами», заявил Алиев. Баку и Париж обвиняют друг друга в поддержке сепаратизма
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан намерен поддерживать заморские территории Франции «всеми своими ресурсами» в борьбе за независимость от Парижа, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме, который проходит в республике. Его слова приводит Azertag.

Он отметил, что Азербайджан запускает программу поддержки малых островных развивающихся государств.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах. <...> Мы будем поддерживать вас всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными. Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить. Мы будем на вашей стороне», — сказал Алиев.

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Ильхам Алиев

Баку предпринимает такие шаги в ответ на «антиазербайджанские действия», которые Франция совершает в Совете Безопасности ООН, Европейском Союзе и других институтах, пояснил Алиев. «[Там] они фактически развязали против нас холодную войну», — сказал он. Ранее глава государства высказывал мнение, что три страны Евросоюза объявили Баку холодную войну. Какие, он не уточнял.

Кроме того, Алиев обвинял французскую сторону в проведении колониальной политики. По мнению азербайджанского президента, у Франции нет права регулировать права людей, которые живут в нескольких тысячах километров от ее основной территории. Он возложил ответственность за гибель людей во время майских протестов в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции на островах в южной части Тихого океана) лично на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Новая Каледония — заморская территория Франции, которая расположена на крупном одноименном острове и группе мелких островов, которые находятся в юго-западной части Тихого океана между Австралией и Фиджи.

Причиной митингов в этом регионе в мае стал проект конституционного закона Франции, по которому те, кто прожил в Новой Каледонии более десяти лет, могут голосовать на местных выборах. Сейчас право голоса в Новой Каледонии есть только у тех, кто внесен в избирательные списки на момент подписания в 1998 году Нумейского соглашения, которое дало территориям значительную автономию от Франции, и их детей. Сторонники независимости Новой Каледонии выразили опасения, что из-за расширения электората за счет европейцев, переехавших на территории за последние 20 лет, они останутся в меньшинстве.

В ходе беспорядков, которые не затихают уже два месяца, погибли десять человек, сотни пострадали, отмечает Franceinfo.

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Политика
Фото:MMIIAS / ABACA PRESS / Reuters

Франция обвинила Азербайджан в подстрекательстве к беспорядкам в Новой Каледонии и вмешательстве во внутренние дела страны путем распространения фотографий и видео через социальные сети. По мнению французских властей, эти публикации были направлены против французской полиции. Во время протестов митингующие поднимали азербайджанские флаги. В апреле парламенты Азербайджана и Новой Каледонии заключили меморандум о сотрудничестве. В том же месяце Франция отозвала своего посла из Азербайджана из-за продолжающегося ухудшения отношений двух стран.

Баку отверг обвинения в поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, назвав их «клеветнической кампанией против Азербайджана».

Республика, в свою очередь, обвиняет Францию в предвзятом отношении к конфликту Азербайджана с Арменией. Алиев обвинял Францию в поддержке сепаратизма в Нагорном Карабахе, Макрон заявлял о поддержке Еревана. Также Баку выражал недовольство в связи с подписанием сторонами оборонных соглашений.
 

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Ильхам Алиев

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