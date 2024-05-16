Франция задействует армию из-за беспорядков в Новой Каледонии

Протесты начались из-за закона, который расширяет избирательные права французов, живущих в Новой Каледонии. Противники инициативы считают, что он ослабит права местных жителей. В ходе беспорядков есть погибшие, введен режим ЧС

Власти Франции решили привлечь армию из-за протестов в Новой Каледонии (особое административно-территориальное образование Франции на островах в южной части Тихого океана), где установлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии», — сказал он (цитата по BFM).

О помощи военных попросил верховный комиссар Франции на этой территории Луи Ле Франк, уточнил Атталь. По словам премьера, Ле Франк также распорядился приостановить работу TikTok в Новой Каледонии и объявил комендантский час. Как заявили власти, соцсеть использовали протестующие во время беспорядков в материковой части Франции, чтобы координировать свои действия, передает Reuters.

Протесты в Новой Каледонии начались из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа считают, что он ослабит избирательные возможности коренных жителей и усилит влияние Парижа. В начале апреля законопроект утвердил французский сенат, а 14 мая — Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. Окончательное утверждение намечено на начало июня.

Протесты переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. По данным властей, погибли трое местных жителей, а также французский полицейский.

CNN со ссылкой на французские МВД пишет, что в ближайшие часы на острова направят 500 полицейских, сейчас там находятся около 1,5 тыс. представителей правоохранительных органов.

Чрезвычайное положение введено сроком на 12 дней. Режим дает местным властям дополнительные полномочия, например, вводить ограничения на передвижение, проводить обыски. Представитель французского правительства заявил телеканалу, что эти меры необходимы для «борьбы с происходящими серьезными нарушениями общественного порядка».

С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии прошли три референдума о независимости от Франции, они завершились поражением стоpонников независимости.