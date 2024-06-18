Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц Caesar
Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
«Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны. <...> Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar», — написал он в Х. Документ подписали во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию.
САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Такие САУ Франция, в частности, поставляет на Украину. Москва осуждает помощь Киеву.
Предыдущие переговоры Лекорню и Папикян провели в феврале. Тогда французский министр заявил о готовности передать Армении ракеты противовоздушной обороны «малой, средней и иной дальности» при необходимости. Папикян отметил, что Армения заинтересована в покупке вооружений только для использования их в собственных нуждах.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде