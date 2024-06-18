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Политика ,  
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Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц Caesar

САУ Caesar
САУ Caesar (Фото: Teddy Wade / Wikimedia Commons)

Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны. <...> Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar», — написал он в Х. Документ подписали во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию.

САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Такие САУ Франция, в частности, поставляет на Украину. Москва осуждает помощь Киеву.

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Себастьян Лекорню и Сурен Папикян

Предыдущие переговоры Лекорню и Папикян провели в феврале. Тогда французский министр заявил о готовности передать Армении ракеты противовоздушной обороны «малой, средней и иной дальности» при необходимости. Папикян отметил, что Армения заинтересована в покупке вооружений только для использования их в собственных нуждах.

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Теги
Франция Армения установки гаубица

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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