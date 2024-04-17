Как Париж и Баку довели свои отношения до отзыва французского посла

Франция отозвала своего посла в Азербайджане, Баку обвинил Париж в деструктивной деятельности и разговоре «на языке угроз и давления». Чем вызвано ухудшение отношений между двумя странами — в материале РБК

Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон (Фото: Panoramic / Global Look Press)

16 апреля МИД Франции сообщил, что отозвал посла в Азербайджане в Париж для консультаций. Это, пояснило ведомство, связано с «односторонними действиями» Баку, которые наносят ущерб отношениям двух стран и продолжаются последние месяцы. О каких именно действиях идет речь, не уточнялось, но сообщалось, что президент Эмманюэль Макрон принял посла Франции в Азербайджане Анн Буайон и выразил надежду на то, что Баку прояснит свои намерения. «Франция напоминает о своей поддержке процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с соблюдением международного права и территориальной целостности обеих стран. Такая нормализация будет отвечать интересам обоих государств и всего региона», — говорится также в сообщении МИД Франции.

Баку отреагировал на следующий день. МИД Азербайджана 17 апреля заявил, что все действия властей республики «носили исключительно ответный характер на деструктивную деятельность Франции». Представитель ведомства Айхан Гаджизаде обвинил Париж в том, что в последние 3,5 года тот подрывал нормализацию между Азербайджаном и Арменией. Гаджизаде привел несколько эпизодов, которые обострили отношения Баку и Парижа, — нападение на посольство Азербайджана во Франции в сентябре 2022 года, вандализм в отношении памятника азербайджанской поэтессе XIX века Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле-Бен, который в январе 2024-го неизвестные облили краской.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что разговоры на языке угроз и давления не принесут никаких результатов, и в очередной раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — сказал Гаджизаде.

При этом в декабре 2023 года Баку объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства — «за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом и противоречащие Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях». Париж это решение «принял к сведению», категорически отверг обвинения Баку и объявил о зеркальной высылке двух азербайджанских дипломатов.

Как Франция выстраивала политику в отношении армяно-азербайджанского конфликта

Отношения Азербайджана и Франции стали портиться, после того как в сентябре 2020 года началась вторая карабахская война. Макрон в те дни говорил, что более 300 бойцов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) участвуют в конфликте на стороне Азербайджана — по его словам, их перебросили в Карабах через турецкий город Газиантеп. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал эти обвинения неприемлемыми и потребовал от Макрона извинений.

«Несмотря на это, отношения Баку и Парижа оставались на высоком уровне. Была проведена большая дипломатическая работа, личные амбиции Макрона были удовлетворены», — сказал РБК азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Он напомнил, что президент Франции был первым из европейских лидеров, кто подключился к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном на брюссельской площадке. Впервые переговоры Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Брюсселе прошли 14–15 декабря 2021 года на саммите «Восточного партнерства» — в первый день они общались при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, на переговорах во второй день присутствовал Макрон.

Французский лидер после второй карабахской войны прямо говорил, что Париж в этом конфликте поддерживает Ереван. Уже после того как Карабах полностью перешел под контроль Баку, Макрон пообещал, что Франция «продолжит оказывать политическую и гуманитарную поддержку Армении», «очень внимательно следит за территориальной целостностью» республики и в случае чего выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права».

В феврале 2024 года на пресс-конференции с Пашиняном в Париже Макрон назвал непропорциональным ответ Баку на обстрелы со стороны Армении. Азербайджанский МИД эти заявления «решительно осудил» — Макрон, согласно позиции ведомства, «необоснованно обвиняет Азербайджан и в одностороннем порядке защищает Армению».

Гаджизаде в своем комментарии по поводу отзыва французского посла также обратил внимание на то, что Париж «неоднократно инициировал проекты документов против Азербайджана» в Совете Безопасности ООН, Евросоюзе и других международных площадках.

Сенат Франции в январе 2024 года принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз «принять все дипломатические меры в отношении Азербайджана за повторяющиеся агрессивные действия против Армении», полностью пересмотреть отношения с Баку и ввести против него санкции — конфисковать средства руководителей страны и ввести эмбарго на поставки азербайджанской нефти и газа. До этого, в ноябре 2020 года, сенат принял резолюцию, которая и вовсе призывала признать независимость Нагорного Карабаха (сама Армения ее не признавала). Экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с операцией Азербайджана в 2023 году также инициировала Франция.

Париж также обещал Еревану оружие. Осенью 2023 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Франция будет «содействовать оборонному потенциалу страны». Париж согласился подписать с Ереваном соглашение о поставках вооружений; по словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, они предназначались исключительно для обороны. Ереван также обвинил Москву в том, что та не передала уже оплаченное оружие, и заявил, что ему нужен новый партнер.

В декабре 2023 года агентство «Арменпресс», ссылаясь на информацию сената, сообщило, что Париж поставит Еревану 50 бронемашин «Бастион» (24 из них к тому моменту уже прибыли в республику) и обсудит поставки артиллерийских систем CAESAR и ракетных комплексов «Мистраль». В феврале 2024-го о возможных поставках «Мистралей» вновь заявил Лекорню.

Баку называет неприемлемыми попытки Франции вооружать Армению — как заявил 17 апреля Айхан Гаджизаде, эти шаги «поощряют милитаризм в регионе» и «не служат миру».

В чем интерес Франции на Южном Кавказе

Научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что Ильхам Алиев, став президентом, свой первый зарубежный визит в январе 2004 года нанес в Париж, а его отец и первый глава независимого Азербайджана Гейдар Алиев «немало сделал для выстраивания диалога с французским президентом Жаком Шираком».

«Между тем стоит иметь в виду, что Закавказье для Парижа не находится среди ключевых внешнеполитических приоритетов. Кавказские темы встраиваются в более широкие пазлы. Среди них особо важны отношения с Турцией, важным оппонентом Франции на средиземноморском направлении», — поясняет эксперт. По его оценке, в Карабахе Париж видел «очередное проявление турецкого наступления», что не соответствует его представлениям о развитии в регионе. Кроме того, отметил Маркедонов, Франция пытается потеснить на Кавказе Германию и бороться там с «российским гегемонизмом».

«Да, реверансы в сторону Еревана были, потому что во Франции есть влиятельная армянская община (в 2011 году она насчитывала порядка 600 тыс. человек. — РБК). Но в целом Франция всегда держала нейтралитет», — сказал РБК армянский политолог Джонни Меликян. Он напомнил, что Франция наряду с Россией и США была сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая отвечала за урегулирование в Карабахе (в 2022 году Москва заявила, что она прекратила работу по инициативе Вашингтона и Парижа). По оценке эксперта, посредничество Парижа отвергал сам Баку. «Сегодня Франция уже не считает себя ограниченной этими форматами, поэтому она заявляет все, что считает нужным, — отмечает Меликян. — У нее есть интересы в регионе. Так, Армения интересна Франции в том числе и за счет того, что она входит в ОДКБ и ЕАЭС. Кроме того, никто не отменял франко-российскую конкуренцию — Москва вытесняет Париж в Африке, поэтому стоило ожидать, что он начнет действовать аналогично на Южном Кавказе».

Отзыв французского посла азербайджанские политологи называют запоздавшим шагом. «После того как Азербайджан и Франция выслали дипломатов друг друга, все как-то остановилось, — говорит Фархад Мамедов. — У нас нет какой-то серьезной эскалации на границе с Арменией. Последнее обострение мы разрешили самостоятельно». По оценке эксперта, Макрон «создает образ геополитического демона в лице Азербайджана и говорит, что Франция помогает своим христианским единоверцам на Кавказе». Похожая оценка и у Маркедонова — с его точки зрения, «для правой и правоцентристской части французского политикума защита «маленького христианского народа на Востоке» — выигрышная тема».