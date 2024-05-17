Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии

В Новой Каледонии, французской заморской территории в 17 тыс. км от Парижа — массовые беспорядки. Французы ввели туда войска и обвинили Азербайджан в провоцировании мятежа

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Почему в Новой Каледонии начались беспорядки

Новая Каледония, французская заморская территория, уже несколько дней как охвачена беспорядками. По последним доступным данным в результате столкновений местных жителей с полицией четыре человека погибли, около 200 были задержаны. Ущерб от столкновений местная торгово-промышленная палата оценивает в €200 млн.

Причиной беспорядков стал проект конституционного закона Франции, по которому те, кто прожил в Новой Каледонии более десяти лет, могут голосовать на местных выборах. Сейчас законопроект находится в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента). При этом сейчас право голоса в Новой Каледонии есть только у тех, кто внесен в избирательные списки на момент подписания в 1998 году Нумейского соглашения, которое дало территориям значительную автономию от Франции, и их детей. Новый закон вызвал негодование у сторонников независимости Новой Каледонии — они опасаются, что если электорат расширят за счет европейцев, переехавших на территории за последние 20 лет, они останутся в меньшинстве.

Новая Каледония — заморская территория Франции. Расположена на крупном одноименном острове и группе мелких островов, которые находятся в юго-западной части Тихого океана между Австралией и Фиджи. Площадь — 18,5 тыс. кв. км (из них 16,7 тыс. кв. км приходится на главный остров). Население, по переписи 2019 года, — 271,4 тыс. человек, почти половина из них — коренной народ канаки. Париж объявил ее своими владениями в 1853 году. В 1998 году Париж и Нумеа (столица территорий) подписали Нумейское соглашение, согласно которому через 20 лет в Новой Каледонии проведут три референдума о будущем островов. Последнее голосование прошло в 2021 году — из-за пандемии COVID его признали недействительным. На всех трех плебисцитах жители выступили против независимости от Франции. Новая Каледония сохраняет значительную автономию, но при этом зависит от Парижа в вопросах образования и обороны и получает от него субсидии. Францию на этой территории представляет верховный комиссар, которого назначает президент Пятой республики. Исполнительная власть — в руках местного правительства.

Мирные манифестации против закона начались 13 мая и вскоре переросли в погромы. Протестующие поджигали торговые центры и госучреждения, произошли столкновения и перестрелки с полицией. По словам главы французского МВД Жеральда Дарманена, в тот день пострадали 54 полицейских, 82 человека были задержаны. «Сотни человек пострадали в Новой Каледонии, десятки домов, предприятий сожжены. На протяжении трех дней мы направляем отряды GIGN (полицейский спецназ. — РБК) для спасения граждан», — заявил он 15 мая в эфире радио RTL. В тот же день премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж введет на остров дополнительные войска, — их привлекут для охраны морских портов и аэропортов, и ограничит там работу TikTok. Тогда же Париж объявил о введении в Новой Каледонии режима чрезвычайного положения.

Почему Париж обвинил в погромах Азербайджан

Французские власти обвинили в происходящем Азербайджан — по их оценке, Баку вмешивается в дела Новой Каледонии, поддерживая там движение за независимость. «Что касается Азербайджана, то это не фантазии, это реальность. Я сожалею, что часть лидеров групп, выступающих за независимость Новой Каледонии, заключила соглашение с Азербайджаном, в чем нет сомнений», — сказал Дарманен в эфире телеканала France 2 16 мая.

Один из аргументов в пользу причастности Баку заключается в том, что наряду с флагами FLNKS (Национальный союз за независимость — Канакский социалистический фронт национального освобождения) протестующие несли флаги Азербайджана.

МИД Азербайджана обвинения категорически отверг, назвав их «оскорбительными высказываниями» и призвав «прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана». «Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следовало бы сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам», — говорится в заявлении ведомства.

Эту тему пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде развил на следующий день. «В Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы, в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков гибнут протестующие, широко распространены исламофобия и нападения на мусульман, а также антисемитизм», — заявил он и потребовал от Парижа извинений.

Азербайджан — активный участник Движения неприсоединения (существует с 1961 года, объединяет порядка 120 стран под эгидой неучастия в военных блоках), к нему Баку подключился в 2011 году. С 2019 по 2022 годы страна была председателем этого движения, а в 2023-м азербайджанский Центр анализа международных отношений (учрежден в 2019 году указом президента республики) организовал Бакинскую инициативную группу против французского колониализма. Эта группа уже в прошлом году провела несколько конференций по теме неоколониализма — например, «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в октябре и «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин» в ноябре.

На последней конференции выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев — он обвинил Францию в том, что она продолжает политику колониализма. «Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях на Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений», — заявил он. В своей речи Алиев упомянул Францию 29 раз.

В апреле 2024 года в Милли Меджлисе (парламент Азербайджана) прошла конференция «Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее», в которой поучаствовали политики французской заморской территории. Милли Меджлис и конгресс Новой Каледонии (местный парламент, состоит из 54 депутатов, избираемых каждые пять лет) заключили меморандум о сотрудничестве, который, писал «Азертадж», «откроет перед Новой Каледонией новые двери во многих сферах». «Мы не должны забывать ряд исторических фактов, таких как распад Советского Союза, окончание Холодной войны, падение Берлинской стены, победу Азербайджана. Этой победой наша страна показала миру пример обеспечения благосостояния и прав народов. Азербайджан поделится своим опытом с такими странами, как Новая Каледония. Мы верим, что Новая Каледония обретет независимость, и ее народ будет представлен в международных организациях как представитель независимого государства», — заявил тогда глава комитета Милли Меджлиса по международным отношениям Самед Сеидов.

Отношения Азербайджана и Франции стали портиться, после того как в сентябре 2020 года началась вторая карабахская война. Французский президент Эмманюэль Макрон прямо говорил, что Париж в этом конфликте поддерживает Ереван. Уже после того как Карабах полностью перешел под контроль Баку, Макрон пообещал, что Франция «продолжит оказывать политическую и гуманитарную поддержку Армении», «очень внимательно следит за территориальной целостностью» республики и в случае чего выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права». Баку в ответ обвиняет Париж в антиазербайджанской пропаганде и в том, что в последние 3,5 года тот подрывал нормализацию между Азербайджаном и Арменией. Дошло до того, что в апреле 2024 года Франция отозвала для консультаций своего посла в Азербайджане, связав этот шаг с «односторонними действиями» Баку.

На фоне протестов в Новой Каледонии Бакинская инициативная группа выпустила заявление, в котором поддержала протестующих. «Мы глубоко обеспокоены насилием, совершенным французскими силами безопасности против канакского народа. Запрет на публичные собрания и аресты сторонников независимости не могут считаться устойчивым решением этой проблемы. Сенат Франции и Национальное собрание должны остановить незаконные конституционные изменения в Новой Каледонии», — говорится в заявлении от 15 мая (цитата по Xalqqazeti.az). Под ним подписались еще 14 организаций, выступающих за независимость заморских территорий Франции — Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы.

17 мая верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Франк заявил, что интенсивность беспорядков снизилась. «Эта ночь <...> была более спокойной, мы могли констатировать возвращение к спокойствию, которое, правда, установилось не во всей агломерации Нумеи. В частности, в городской черте Нумеи произошли столкновения и ощущалось беспокойство», — сказал он в эфире BFMTV.