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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о холодной войне трех стран ЕС с Азербайджаном

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В ЕС сформировалась антиазербайджанская коалиция, как минимум три страны объявили холодную войну Баку, заявил Алиев. Вместе с тем он отметил поддержку Венгрии, которая, по его словам, выступает за «справедливость»
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Сегодня по меньшей мере три страны Евросоюза объявили холодную войну Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. Его слова приводит Trend News Agency.

«После Второй карабахской войны и особенно прошлогодней антитеррористической операции некоторые европейские страны стали необоснованно и бессовестно нападать на нас. Они очерняют Азербайджан, бросают тень на то, что мы делаем, называют белое черным, а черное — белым», — сказал он, добавив, что речь идет о поддержке ЕС Армении.

По словам Алиева, в основе действий Брюсселя «лежат отнюдь не нормы международного права, а личные амбиции». «К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую коалицию. Сегодня по меньшей мере три страны — члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны», — заявил президент, но не уточнил, какие государства имеет в виду.

Вместе с тем Алиев охарактеризовал отношения Азербайджана и Евросоюза как положительные, отметив поддержку Венгрией действий Баку. «Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили суверенитет. Поэтому Венгрия нас и защищает. Я уверен, что действующее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна», — заключил он.

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Политика
Ильхам Алиев

В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, результатом которой стало соглашение о прекращении огня, разоружении воинских формирований и реинтеграция региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Непризнанная республика прекратила существование 1 января 2024 года.

Евросоюз неоднократно предлагал роль посредника в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана, однако Баку отвергал эту инициативу и выступал за прямое общение с Ереваном. В частности, азербайджанская сторона считала, что в Брюсселе придерживаются «проармянских позиций» и тем самым создают разрыв между Баку и институтами ЕС.

Алиев также осуждал упоминание Азербайджана в принятом совместном заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам встречи в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества. Он возлагал ответственность на Париж за возможное новое противостояние между Ереваном и Баку.

Армения и Азербайджан в апреле договорились о делимитации границ. В ходе первого этапа Ереван передал Баку контроль над четырьмя приграничными селами. Однако решение о делимитации границ вызвало протесты в Армении, они проходили в течение мая. До конца 2024 года Ереван и Баку заявляли о намерении заключить мирный договор до конца 2024 года.

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Армения Азербайджан Ильхам Алиев ЕС Нагорный Карабах
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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