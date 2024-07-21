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Военная операция на Украине ,  
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Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии

Киев запросил аварийную помощь у четырех стран ЕС из-за дефицита электроэнергии
Сюжет
Военная операция на Украине
Минэнерго Украины объявило, что на фоне дефицита мощностей в течении суток электроэнергия объемом 25 682 МВт·ч будет поступать из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Причиной дефицита в министерстве назвали последствия обстрелов
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

В энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит генерирующих мощностей, из-за чего была запрошена аварийная помощь у Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, сообщило Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, за сутки из соседний стран планируется импортировать электроэнергии объемом 25 682 МВт·ч. «Экспорта не происходит и не предвидится», — отметили в министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, что в Днепропетровской области из-за «технологических нарушений» выключалось оборудование на энергетическом объекте, при этом обесточивались подстанция и бытовые потребители. Также из-за повреждений объектов генерации обесточены более тысячи потребителей в Черниговской области.

«Главная причина ограничений поставок электроэнергии — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак. Всего было потеряно 9 ГВт (из 18 ГВт. — РБК) генерирующих мощностей», — добавили в министерстве.

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С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в июне говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Для промышленных и бытовых потребителей Украины с 20 мая ввели графики почасового отключения электричества, с начала июня они распространились на отдельные районы. В госучреждениях и учебных заведениях запрещено использование кондиционеров. Исключениями стали больницы и предприятия, где охлаждение воздуха является частью производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Минэнерго Украины дефицит электроэнергии обстрелы Электростанции
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