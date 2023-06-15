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Глава «Укрэнерго» заявил о необходимости импорта энергии для Украины

«Укрэнерго»: Украине понадобится импорт электроэнергии, чтобы пережить июль без отключений
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Для сбалансирования энергосистемы Украины придется использовать импорт, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Телеграф».

«Базовый наш прогноз на июль и вообще до начала зимнего периода говорит о том, что нам нужно будет для сбалансирования энергосистемы использовать импорт. И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей», — сказал он.

По словам Кудрицкого, основная цель властей этим летом — не допускать отключения потребителей. Для этого баланс в энергосистеме будут поддерживать всеми возможными способами, заверил он. «Если не будет каких-либо катастрофических, неожиданных событий, мы планируем пройти и лето, и осень без отключений», — сказал он.

В конце мая «Укрэнерго» остановила экспорт электроэнергии, объяснив это необходимостью покрыть внутренние потребности страны и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления. В 2022 году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию, но поставки приостановились в середине октября из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев свою причастность к взрыву отрицает. После регулярных ударов в украинских регионах возникают проблемы с электричеством.

Глава «Укрэнерго» заявил о необходимости импорта энергии для Украины
Глава «Укрэнерго» заявил о необходимости импорта энергии для Украины

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