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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предупредили, что предстоящая зима будет «самой сложной»

Глава «Укрнафты» Корецкий: эта зима будет самой сложной с начала конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Предстоящая зима может стать самой сложной для Украины из-за кризиса в энергетике, заявил глава «Укрнафты» Корецкий. Глава ДТЭК Тимченко призвал не допустить «катастрофы». По оценкам Зеленского, Украина потеряла 50% мощностей
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Предстоящая зима может стать самой сложной для Украины с начала боевых действий из-за повреждений энергетической инфраструктуры, заявил во время конференции по восстановлению Украины в Берлине исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий, передает Financial Times.

«Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас», — сказал он.

Корецкий добавил, что перебои в подаче электроэнергии повлияли на работу электронасосов, используемых для добычи нефти, что привело к снижению объемов добычи на 10% с начала конфликта. «Укрнафта» предложила создать собственные газовые электростанции мощностью 1 ГВт на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это будут малые и средние электростанции комбинированного цикла, которые производят как тепло-, так и электроэнергию. Корецкий отметил, что речь здесь идет о «децентрализации».

По оценкам президента Владимира Зеленского, Украина потеряла половину генерирующих мощностей — прошлой зимой пиковое потребление составляло 18 ГВт, Киев потерял 9 ГВт. Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, по оценкам Всемирного банка, на восстановление и модернизацию Украины потребуется почти $500 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия.

Управляющий директор ЕБРР по Украине Арвид Тюркнер говорит, что главное внимание уделяется энергетике. Что касается €300 млн, выделенных банком на ремонт электростанций, строительство новых и обеспечение стабильного электроснабжения, он выразил опасения насчет того, насколько быстро удастся восстановить украинскую энергетику до наступления холодов. «Трудно понять, какие новые генерирующие мощности могут быть установлены. Это во многом зависит от цепочек поставок», — пояснил Тюркнер.

Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Гендиректор одного из крупнейших украинских частных поставщиков электроэнергии — компании ДТЭК — Максим Тимченко рассказал, что компания потеряла 90% мощностей: «На сегодняшний день у нас есть только 460 МВт из 5000 МВт ранее».

По его словам, самым быстрым способом решения энергетического кризиса является увеличение мощностей Украины по импорту электроэнергии примерно с 1,7 ГВт до 2,2–2,5 ГВт. Украинские власти уже ведут переговоры с Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E об увеличении импорта. ДТЭК также обсуждает с энергетическими компаниями соседних стран покупку старых трансформаторов и генераторов, которые можно было бы быстро установить на Украине.

Кроме того, компания хочет приобрести новое оборудование, такое как газовые турбины открытого цикла, у крупных поставщиков, таких как GE Vernova, и вела переговоры с международными донорами об открытии новых кредитных линий для финансирования срочных ремонтных работ. Тимченко подчеркнул, что значительная часть финансовой поддержки уходит государственным предприятиям, что ставит частные компании в невыгодное положение. По его словам, ДТЭК мог бы построить «как минимум 1 ГВт ветроэнергетических мощностей к настоящему времени, если бы у нас был доступ к капиталу».

С 20 мая на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей, а с начала июня они действуют и в отдельных районах. В госучреждениях и учебных заведениях запретили включать кондиционеры, исключение сделали для больниц и предприятий, где охлаждение воздуха — часть производственного процесса. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
энергетика «Укрнафта» Владимир Зеленский восстановление

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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