«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях
В ночь на 20 июля объекты энергетики в Черниговской, Сумской и Полтавской областях получили повреждения, сообщил украинский национальный оператор «Укрэнерго».
Этой ночью воздушная тревога звучала в центральных и восточных регионах Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумской и Полтавской областях.
Ранее этим утром о повреждении энергообъекта в Сумской области также сообщила местная администрация. По данным властей, объект располагается в Конотопском районе на севере региона. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Российское военное ведомство неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.
Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.
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