CNN сообщил о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией

Зеленский пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам, если сделка будет справедливой, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст

Президент Украины Владимир Зеленский намекает на готовность к переговорам с Россией, предложив Москве направить делегацию на следующий мирный саммит, который он надеется провести в ноябре, сообщает CNN. На первую мирную конференцию в Швейцарии Россию не пригласили.

Телеканал связывает это с тем, что Киев сейчас сталкивается «с двойным ударом» — сложной ситуацией на фронте и неопределенностью по поводу будущей поддержки со стороны ближайших союзников. Бывший посол США на Украине Джон Хербст считает, что переход Зеленского на более сдержанный тон стал реакцией на происходящее в Соединенных Штатах — в частности, на заявления кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа о поддержке Киева и его предложение на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса-противника помощи Украине, предлагавшего переговоры с Россией.

Хербст предположил, что Зеленский пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам, если сделка будет справедливой.

19 июля Зеленский и Трамп переговорили по телефону. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным», — написал украинский президент в телеграм-канале. Этот разговор стал первым, с тех пор как Трамп покинул пост президента в 2021 году. По его словам, он ценит, что Зеленский «протянул руку». Трамп вновь утверждал, что «принесет мир во всем мире» и что обе стороны смогут <...> договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь вперед к процветанию».

На этой неделе украинский лидер в интервью Би-би-си не исключил дипломатическое урегулирование конфликта. «Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил он. Зеленский также допустил, что «горячая фаза» может завершиться к концу года.

В июне Владимир Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. Украинский президент назвал их ультиматумом.