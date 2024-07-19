Зеленский не исключил, что «горячая фаза войны» закончится до конца года

Зеленский не исключил дипломатическое урегулирование конфликта, отметив, что потерянные территории не обязательно возвращать силой. Москва называла одним из условий для переговоров полный вывод ВСУ из новых регионов

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Если западные страны останутся сильными, «горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года, заявил в интервью Би-би-си украинский президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем он допустил, что потерянные Украиной территории не будут возвращены силой. «Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <...>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — заявил он.

Журналист Би-би-си также спросил главу государства, представляет ли он себе ситуацию, когда почувствует, что устал и не может продолжать исполнять свои обязанности. Зеленский ответил, что допускает такое в полной мере, однако «после войны». «Мы должны закончить с ней, и мы должны закончить с ним», — сказал Зеленский, уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.

Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. В декабре 2023-го украинский лидер назвал вопрос переговоров с Москвой неактуальным, указав на украинскую «формулу мира», а несколько месяцев спустя Зеленский допустил, что приглашение российской стороны к диалогу возможно, после того как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

В марте он впервые не стал исключать, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными уже после февраля 2022 года.

В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после соответствующих референдумов. Украина и ряд западных стран не признают эти территории российскими и считают их присоединение «аннексией».

Путин в середине июня представил свои условия для начала мирного диалога. По его словам, это возможно только после вывода украинских войск из новых российских регионов, а также закрепления в международных договорах статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Путин не исключал, что со временем условия будут меняться.