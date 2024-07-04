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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на вопрос о вступлении в НАТО по «немецкому сценарию»

Зеленский — о вступлении в НАТО по «немецкому сценарию»: это решать народу
Сюжет
Военная операция на Украине
«Немецкий сценарий» предполагает вступление Украины в НАТО без части территорий, как это было с Германией после ВОВ. Зеленский заявил, что сначала нужно понять, как вообще можно реализовать такой план, но решать будет народ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Только украинский народ может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО без части территорий.

Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России. Киев и западные страны результаты референдума не признают и считают регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

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После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, однако к лету 2022 года они оказались фактически замороженными. Впоследствии глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, что именно страны Запада в период мирных переговоров в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности», что привело к срыву всех договоренностей.

Россия неоднократно предлагала украинской стороне вернуться за стол переговоров, даже без «предварительных условий». Однако в июне этого года президент Владимир Путин назвал условиями для начала переговорного процесса полный вывод войск ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание Украиной утраты суверенитета над ними, как и над Крымом, отказ от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также проведение демилитаризации и «денацификации». Если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться и «условия для переговоров будут другими», подчеркнул глава государства.

Зеленский счел это предложение ультиматумом. Впоследствии он заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева. Москва исключает переговоры на основе этой «формулы» и призывает признать реалии на земле.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский НАТО мирные переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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