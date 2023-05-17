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Лавров рассказал, зачем иногда помощнику президента России звонят из США

Лавров: помощнику президента России Ушакову звонят из США с просьбой освободить Гершковича
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Помощнику президента России Юрию Ушакову звонят из США с требованиями отпустить Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Царьграду».

«Иногда, как вы слышали, наверное, звонят из Вашингтона, из Белого дома помощнику президента Российской Федерации Юрию Ушакову. Посылают один и тот же сигнал: освободите Пола Уилана, теперь еще вот этого якобы журналиста Гершковича», — сказал он.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Москва продолжают контактировать по вопросу обмена заключенными, но нерегулярно. «Диалог нерегулярен. Мы были в контакте, мы остаемся в контакте через наше посольство. У нас есть канал, который согласовали некоторое время назад президент [США Джо] Байден и президент [Владимир] Путин. Мы продолжим этим заниматься», — говорил он.



Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы. Он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны, считают следователи. Свою вину Уилан не признал. Летом 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам строгого режима. Президент США Джо Байден обещал добиваться освобождения Пола Уилана.

Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, задержали 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению спецслужбы, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Байден призывал отпустить Гершковича.

Теги
Сергей Лавров США Вашингтон Юрий Ушаков Эван Гершкович Пол Уилан
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