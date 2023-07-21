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Дело Навального ,  
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Навального отправили в ШИЗО до приговора

Алексея Навального отправили в ШИЗО на 13 суток
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Дело Навального
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Алексей Навальный проведет в штрафном изоляторе (ШИЗО) 13 суток, ровно до оглашения ему приговора по делу об экстремизме 4 августа, по которому прокурор запросил для оппозиционера 20 лет колонии, сообщил адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, Навальному дали новые 13 суток из-за того, что он «неправильно представился», — сказал он

В ШИЗО за время пребывания в колонии (более двух лет) оппозиционер попадал более 15 раз. Кроме того, его на полгода отправляли в помещение камерного типа (камера с более строгим содержанием, чем обычная). В начале июля семья оппозиционера, включая его родителей, жену и двоих детей, подала в суд иск из-за отказа в свиданиях с ним.

Накануне, 20 июля, адвокат Кобзев сообщил, что прокурор запросил 20 лет колонии для его подзащитного по делу об экстремизме. Его рассматривает Мосгорсуд, всего Навального обвиняют по шести статьям УК: об организации экстремистского сообщества; о реабилитации нацизма; о создании НКО, посягающей на права граждан; о финансировании экстремизма; о публичных призывах к экстремизму; о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.



Навальный находится в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области с июня прошлого года, до этого он находился в ИК-2 в Покрове в том же регионе. Оппозиционер попал в колонию после того, как в феврале 2021-го суд по требованию ФСИН изменил ему наказание с условного срока на реальный по делу «Ив Роше». С того момента он должен был провести в колонии 2,5 года. Однако в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима.

Дело о создании и руководстве экстремистским сообществом против Навального возбудили в сентябре 2021 года из-за основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещен в России, так как признан экстремистской организацией, а также иноагентом). Через год добавились обвинения о пропаганде терроризма и призывах к нему, а также призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма. По словам оппозиционера, это дело было связано с высказываниями экс-руководителя ФБК Леонида Волкова (признан иноагентом) в эфире YouTube-канала.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Навальный ШИЗО ФСИН тюрьма
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