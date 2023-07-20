Под санкции ЕС попали глава ФСИН Аркадий Гостев и вице-мэр Москвы Наталья Сергунина

Под санкции ЕС попали московские чиновники и глава ФСИН

Брюссель также ввел ограничительные меры против сотрудников колонии, где содержится оппозиционер Алексей Навальный. О новых санкциях против России вечером 20 июля также объявили США и Канада

Аркадий Гостев (Фото: МВД РФ)

Под новые санкции ЕС попали московские чиновники: вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, также под ними оказались начальник ГУВД Москвы Олег Баранов и глава ФСИН Аркадий Гостев.

Под санкциями также оказались департамент информационных технологий Москвы и Главное управление МВД по Москве. Среди юрлиц под санкциями оказались AO «Электронная Москва», компания Tevian и Ntechlab.

Санкции также введены против сотрудников Исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где содержится оппозиционер Алексей Навальный: начальника колонии Дмитрия Ножкина, его четырех заместителей — Юрия Фомина, Данилы Синюхина, Анатолия Горшкова и Дмитрия Макорина. Также под санкции попал офицер колонии Михаил Неимович.

Кроме ЕС о новых санкциях против России вечером 20 июля объявили США и Канада.

Так, Вашингтон ввел ограничительные меры против советника по корпоративному управлению в «Яндексе», бывшего главы Минфина и Счетной палаты Алексея Кудрина. Под санкции США также попали банки «Тинькофф», «Юнистрим» и «Солидарность», а также Локо-банк, Уральская горно-металлургическая компания, машиностроительный завод «Арсенал».

Оттава добавила в санкционный список Миноборнауки, банк «Точка», Московское городское казачье общество, компании, которые связывали с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным, и учрежденное режиссером Никитой Михалковым (сам также попал под санкции) ООО «Бесогон».

Канадские ограничительные меры коснулись и российских артистов, среди них певцы Филипп Киркоров, Алла Перфилова (более известная как Валерия), Shaman (Ярослав Дронов), Тимати (Тимур Юнусов), Юлия Чичерина, Александр Скляр, актеры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин.

Власти России неоднократно называли западные санкции нелегитимными и незаконными. Их снятие МИД называл одним из условий дипломатического урегулирования конфликта на Украине.