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Дело Навального ,  
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Новое экстремистское дело против Навального передали в Мосгорсуд

Дело против Навального по шести статьям передали в Мосгорсуд
Судьей по делу назначен Андрей Суворов, который рассматривал дела Цуркан и Уилана
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Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В Мосгорсуд поступили материалы нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Карточка дела опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции.

В карточке дела указаны шесть статей:

  • об организации экстремистского сообщества;
  • о реабилитации нацизма;
  • о создании НКО, посягающей на права граждан;
  • о финансировании экстремизма;
  • о публичных призывах к экстремизму;
  • о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий,

Кроме того, в карточке указаны статьи, которые вменяют бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный Live» Даниэлю Холодному. Он находится под стражей по обвинению в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании.

Судьей назначен Андрей Суворов. Он рассматривал громкие дела о шпионаже в отношении топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан и бывшего морпеха США Пола Уилана (приговорены к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно).

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально оппозиционер отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года. Но в июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционер получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в ИК строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

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В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Это произошло после того, как Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, а также Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Позже Минюст внес их в перечень запрещенных организаций.

В апреле Навальный заявил, что в отношении него в отдельное производство выделили уголовное дело о терроризме (по этой статье может грозить пожизненное заключение; в карточке дела, поступившего в Мосгорсуд, этой статьи нет). А в мае сообщил, что ему предъявили обвинения по делу о создании экстремистской группы и призывах к митингам.

Несколько месяцев спустя против оппозиционера завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, сообщал его адвокат Вадим Кобзев. 18 апреля адвокат рассказал, что против Навального готовится дело о дезорганизации работы колонии. Ни по одному из предъявленных ему обвинений Навальный вину не признает, называя их политическими.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Алексей Навальный уголовное дело Мосгорсуд

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