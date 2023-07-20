Прокурор запросил 20 лет Навальному по делу об экстремистском сообществе

Алексей Навальный (на экране) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Прокурор запросил суд назначить 20 лет колонии оппозиционеру Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества, сообщил «РИА Новости» его адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, Мосгорсуд должен вынести приговор 4 августа.

Материалы по новому уголовному делу против Навального поступили в Мосгорсуд в конце мая. В карточке дела были указаны шесть статей, в том числе об организации экстремистского сообщества, о финансировании экстремизма и публичных призывах к нему.

По делу также проходит бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный. Он арестован по обвинению в экстремистской деятельности и ее финансировании. Прокурор потребовал для него 10 лет лишения свободы.

Навальный с февраля 2021 года находится в колонии. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально он отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

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