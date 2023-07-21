Путин назвал командование спецоперацией профессиональным

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза положительно оценил действия военного командования спецоперацией на Украине.

«Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил также эффективность российской, а зачастую и даже советской техники против поставляемых Украине вооружений. «При этом весь мир видит, что хвалёная западная, якобы неуязвимая техника — горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения ещё советского производства», — сказал он.

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