Путин заявил, что уделяет теме спецоперации все свое внимание и время

Путин заявил, что его день начинается и заканчивается с темы спецоперации

Путин заявил, что каждый его день начинается и заканчивается с темы спецоперации. Он подчеркнул, что постоянно проводит совещания, встречи, переговоры и обсуждает вопросы, связанные с работой предприятий ОПК

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание ходу специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин пояснил, что проводит совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждает вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса и с применением производимых ими вооружений.

«Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда! С тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи», — рассказал президент.

При этом он подчеркнул, что усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике.

Интервью президента было записано 21 июня, однако опубликовано спустя сутки после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Вечером 23 июня бизнесмен объявил, что его бойцы подверглись атаки со стороны Минобороны и объявил «поход на Москву», в ходе которого занял правительственные и военные здания Ростова-на-Дону. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.

«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — пообещал тогда Путин.

Урегулировать ситуацию удалось к вечеру при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, утверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В тот же день колонны с военной техникой ЧВК начали возвращаться в места дислокации.