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Зеленский предложил благодарить Лондон за поставки оружия каждое утро

Зеленский предложил Уоллесу самому выбрать способ благодарности украинцев за оружие
Президент ответил на слова главы Минобороны Британии о том, что западные страны хотят увидеть «толику благодарности» от Киева за поставки оружия. «Можем с утра просыпаться и благодарить министра», — сказал он
Бен&nbsp;Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский критично отнесся к словам министра обороны Великобритании Бена Уоллесу о недостаточной благодарности Киева за поставки оружия западными странами. Он предложил Уоллесу написать, как именно его «нужно благодарить», слова украинского лидера приводит УНИАН.

«Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Бена Уоллеса]», — сказал он.

Так Зеленский ответил на слова главы британского Минобороны о том, что западные страны хотят увидеть «толику благодарности» от Киева за поставки вооружений.

Президент подчеркнул, что украинцы всегда были благодарны за это. Он поручил украинскому министру обороны Алексею Резникову позвонить своему британскому коллеге и еще раз отдельно поблагодарить его за военную помощь.

Уоллес на брифинге на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что для помощи Украине иногда приходится уговаривать страны отказываться от собственных запасов оружия, а иногда «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке». «Знаете, мы не Amazon», — указал глава британского Минобороны. Киев ранее неоднократно жаловался, что поставки западного оружия осуществляются слишком медленно.

В июне министр говорил, что Лондон и союзники стали больше закупать оружия для Киева, а не предоставляют его из своих запасов, так как по мере затягивания боевых действий оно уже заканчивается.

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Британия начала снабжать Украину оружием с начала военных действий. В частности, она передала Challenger и крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

Россия неоднократно заявляла, что негативно относится к отправке оружия на Украину. При этом российская сторона подчеркивала, что военная помощь не помешает ей добиться целей военной операции, а лишь ведет к затягиванию конфликта.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Бен Уоллес поставки оружия
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