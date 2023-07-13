Зеленский после слов британского министра записал видео, где 47 раз сказал «спасибо»

Зеленский после слов британского министра более 40 раз сказал «спасибо»

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

В своем традиционном видеообращении к народу президент Украины Владимир Зеленский более 40 раз произнес слово «спасибо» в адрес лидеров государств НАТО и самих стран, европейских и международных организаций, организаторов саммита и его гостей.

Зеленский отметил и кратко описал вклад каждого упомянутого им лидера или страны в помощь Украине конкретными делами.

Ранее большой резонанс получили сказанные на саммите в Вильнюсе слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что люди хотели бы видеть благодарность Украины за помощь.

«Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов [оружия]. Иногда приходится убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке», — заявил Уоллес. Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия. «Я сказал им: «знаете, мы не Amazon», — вспоминает министр.

Зеленский ответил на это довольно резкой фразой о готовности благодарить «с утра» после пробуждения.

«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал Зеленский.

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