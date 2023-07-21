Британия передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала

Британия передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Объем военной помощи Украине со стороны Британии составляет £2,3 млрд. Лондон передал Киеву меньше стрелкового и противотанкового оружия, чем рассчитывал, но поставки артиллерийских снарядов превысили первоначальные планы

Фото: София Гатилова / Reuters

Великобритания предоставила Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем планировала год назад, — более 200 тыс. вместо 16 тыс., заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет The Independent.

«Несмотря на то, что в небольшом количестве областей (в частности, в сфере противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия) мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя», — добавил он.

По оценке Уоллеса, британские власти с прошлого апреля по март этого года потратили на военную поддержку Украины £2,3 млрд (около $2,9 млрд). Передача техники происходит быстро и динамично, продолжил министр, это поставило страну на второе место по объемам помощи после США.

Министр рассказал, что, помимо артиллерийских снарядов, Киев получил от Лондона 14 танков Challenger 2, 4 тыс. боеприпасов для них, не менее 5 млн единиц противопехотного оружия, в том числе минометы и гранатометы, 1,5 тыс. единиц противовоздушного оружия.

Ранее в июле, во время саммита НАТО в Вильнюсе, Уоллес заявил, что западные страны хотят увидеть «толику благодарности» со стороны Украины, поскольку для поддержки Киева они иногда жертвуют собственными запасами вооружения. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил, что граждане страны будут «с утра просыпаться и благодарить министра», а позднее в ежевечернем видеообращении в Telegram более 40 раз произнес слово «спасибо» в адрес лидеров государств, помогающих Киеву.

Уоллес после этого сказал, что его не так поняли, он имел в виду, «что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки [Украины], которая есть в Великобритании».

В июне заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий говорил, что страна почти израсходовала собственные артиллерийские боеприпасы и теперь использует снаряды калибра 155 мм, стандартные для стран НАТО. США, отмечая истощение у украинских военных обычных боеприпасов, решили передать Киеву кассетные снаряды. Вместе с тем Вашингтон заявил, что собирается нарастить производство и обычных 155-мм снарядов для отправки украинской стороне.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.