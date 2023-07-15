Уоллес заявил, что его слова о неблагодарности Киева не так поняли

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вкладывал другой смысл в слова о том, что Украине следует больше выражать свою благодарность за поставки вооружений Западом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании», — написал он. Министр добавил, что «население Великобритании и все партии в парламенте поддерживают усилия» страны по оснащению Украины. Он отметил, что рейтинги поддержки Украины в Великобритании одни из самых высоких в Европе — более 70%.

Уоллес добавил, что высказывание про Украину и Amazon было сделано в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной носят не «транзакционный», а скорее «партнерский характер».

12 июля Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что граждане западных стран хотят увидеть «толику благодарности» со стороны Украины, поскольку для передачи Киеву оружия иногда приходится уговаривать страны жертвовать своими собственными запасами вооружений, а иногда «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

«Знаете, мы не Amazon». Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», — говорил министр.

После слов Уоллеса президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении более 40 раз произнес слово «спасибо» в адрес лидеров государств НАТО и самих стран, европейских и международных организаций, организаторов саммита и его гостей. Зеленский отметил и кратко описал вклад каждого упомянутого им лидера или страны в помощь Украине конкретными делами.



