Рада отправила в отставку вице-премьера Украины по европейской интеграции

Вадим Пристайко (Фото: РИА Новости)

Верховная рада Украины приняла решение об отставке вице-премьера страны по вопроса европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Трансляцию заседания Верховной рады, на которой рассматривались предложения по составу правительства, вел УНИАН.

Ранее на сайте украинского парламента был зарегистрирован проект постановления об освобождении Вадима Пристайко от должности и назначении на этот пост Ольги Стефанишиной, депутата от партии «Голос».

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