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Уоллес фразой «мы не Amazon» ответил на требования Киева по оружию

Министр обороны Британии Уоллес: мы не Amazon, Киев должен быть благодарным за оружие
Министр обороны Британии отметил, что для поддержки Киева западные страны иногда жертвуют собственными запасами вооружения. Украина неоднократно критиковала Запад за слишком медленные поставки оружия
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Украине следует больше выражать свою благодарность за поставки вооружений Западом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на брифинге на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

«Знаете, мы не Amazon». Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список [вооружений]», — цитирует министра The Guardian.

По его словам, граждане западных стран хотят увидеть «толику благодарности», поскольку для передачи Киеву оружия иногда приходится уговаривать страны жертвовать своими собственными запасами вооружений, а иногда «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

Киев ранее неоднократно жаловался, что поставки западного оружия осуществляются слишком медленно. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что хотел начать контрнаступление раньше, чтобы не предоставлять российским войскам время на подготовку, однако это зависело от поставок оружия.

Накануне он раскритиковал НАТО за неопределенность в вопросе членства в альянсе. Источники газеты The Washington Post сообщили, что это вызвало ярость у американской делегации на саммите альянса.

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Бен Уоллес Великобритания Украина вооружения Военная операция на Украине
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