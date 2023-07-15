Глава Минобороны Британии рассказал о тайной шутке над Шойгу

Бен Уоллес и Сергей Шойгу (справа) (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью The Times, что планирует уйти в отставку осенью. По его словам, он уже проинформировал премьера Риши Сунака о своем решении 16 июня.

В этом же интервью Бен Уоллес рассказал о своей тайной шутке над Шойгу. По его словам, еще до начала конфликта на Украине, когда Лондон и Киев еще не наладили надежную шифрованную связь, он договорился с со своим украинским коллегой закодировать названия поставляемых Украине вооружений марками шотландского виски – в память о своей службе в шотландской гвардии. Так противотанковые ракеты NLAW стали в переписке называться Glenfiddich (односолодовый виски с востока Шотландии), а противокорабельные ракеты Harpoon стали Islay. «Я просто писал ему: «У меня есть для тебя виски» или «Виски уже в пути». Мы, два министра, просто выбрали для себя кодовые слова», — рассказал он.

В середине февраля, менее чем за две недели до начала военных действий, Уоллес приехал с визитом в Москву. В качестве подарка российскому министру он привез бутылку виски: «Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая была шутка».

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