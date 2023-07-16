В США заявили об отсутствии планов пополнять запасы кассетных боеприпасов

США сосредоточатся на производстве 155-мм снарядов, их запасы «относительно низки», сообщил Салливан. Поставка Украине кассетных боеприпасов направлена на защиту страны, поэтому моральный облик Вашингтона не пострадал, заявил он

Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Соединенные Штаты пока не планируют пополнять запасы кассетных боеприпасов на фоне решения передать это вооружение Украине, сообщил NBC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вместо этого Вашингтон сосредоточится на производстве 155-миллиметровых снарядов, и собирается нарастить их запасы до уровня, «достаточного для того, чтобы удовлетворять оборонные потребности Украины», сообщил Салливан. Как заявил советник президента в интервью CNN, после вступления Джо Байдена в должность американская администрация обнаружила, что запасы этих боеприпасов, которые являются стандартными для НАТО, «были относительно низкими».

Ведущий NBC поинтересовался у Салливана, не считает ли он, что моральный авторитет США пострадал из-за отправки Киева кассетных боеприпасов. Советник Байдена отверг эту мысль. Он подчеркнул, что Вашингтон поставляет Украине оружие, чтобы власти могли защитить страну и мирных жителей, и это вряд ли можно считать «вызовом моральному авторитету». «Я бы сказал, мы делаем все возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно и страна не была беззащитна», — добавил он.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в ста странах. США, также как Россия и Украина, не ратифицировали соответствующую международную конвенцию.

Вашингтон объяснил передачу Украине кассетных снарядов истощением запасов обычных боеприпасов у украинских военных. 13 июля командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что Киев уже получил это вооружение, но пока не применял на поле боя. Позднее в Пентагоне подтвердили, что отправил на Украину снаряды.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, Москва воздерживается от применения в военных действиях на Украине кассетных боеприпасов, но в случае поставок их ВСУроссийские военные вынуждены будут применить аналогичные средства. Президент Владимир Путин также допустил «зеркальный ответ» со стороны России.