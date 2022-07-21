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WSJ узнал об отказе ЕС поддержать санкции против «ВСМПО-Ависма»

Фото: Анатолий Семехин / ТАСС
Фото: Анатолий Семехин / ТАСС

Европейский союз «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Брюссель заблокировал инициативу после того, как ее не поддержала Франция и другие страны из-за опасений, что Россия в ответ запретит экспорт титана в Евросоюз.

«ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.

Американский конкурент Airbus — Boeing в марте приостановил закупку титана у «ВСМПО-Ависма». Американский производитель самолетов пояснял, что у него достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру. 

В декабре 2020 «ВСМПО-Ависма» попала под американские санкции, а именно в список компаний, которые, по версии американских властей, сотрудничают с вооруженными силами своих стран. Через месяц, в январе 2021-ого, США исключили компанию из санкционного списка, назвав ее включение туда ошибкой. 

Материал дополняется.

Авторы
Компании
Кирилл Соколов
При участии
Надежда Синцова
КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА
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