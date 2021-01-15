США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

Минторг США выпустил документ, что «ВСМПО-Ависма» планировали включить в список конечных военных пользователей, однако впоследствии не стали этого делать. Тем не менее корпорация в список попала и теперь ее оттуда убрали

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минторг США опубликовал документ, где сообщил об исключении корпорации «ВСМПО-Ависма» из списка «конечных военных пользователей». В этот список входят компании, которые, как считают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у США ряд товаров и технологий.

В документе Минторга США говорится, что из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

В то же время в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как «Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».

Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма», о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.

РБК направил запрос в «ВСМПО-Ависма» и в Бюро промышленности и безопасности США (BIS), имплементирующее экспортные ограничения.