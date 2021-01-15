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США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

Минторг США выпустил документ, что «ВСМПО-Ависма» планировали включить в список конечных военных пользователей, однако впоследствии не стали этого делать. Тем не менее корпорация в список попала и теперь ее оттуда убрали
«ВСМПО-Ависма» VSMO ₽21 280 +0,66% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минторг США опубликовал документ, где сообщил об исключении корпорации «ВСМПО-Ависма» из списка «конечных военных пользователей». В этот список входят компании, которые, как считают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у США ряд товаров и технологий.

В документе Минторга США говорится, что из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

В то же время в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как «Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».

Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма», о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.

РБК направил запрос в «ВСМПО-Ависма» и в Бюро промышленности и безопасности США (BIS), имплементирующее экспортные ограничения.

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В том же документе Минторг сообщил об исключении из списка еще одной российской компании — ООО «Молот-Оружие» (в которое было реорганизовано ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»).

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Ведомство пояснило, что компания «Молот-Оружие» уже включена в черный список США Entity List, поэтому ее нет нужды включать еще и в перечень конечных военных потребителей.

О том, что «ВСМПО-Ависма» попала под санкции США вместе с сотней других российских и китайских компаний, стало известно 21 декабря 2020 года. В частности, в нем оказались российские Служба внешней разведки, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», входящие в «Росатом» и «Роскосмос» структуры, госкорпорация «Ростех» и другие организации.

В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что санкции США никак не повлияют на производственный процесс. «Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — утверждали в компании.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана: по собственным оценкам, компания занимает 25% мирового рынка титанового проката. Среди ее заказчиков корпорации Airbus и Boeing.

Бывший до недавнего времени гендиректором «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов (покинул компанию 10 января) в ноябрьском интервью РБК комментировал возможные санкции со стороны США в случае победы демократа Джо Байдена. В частности, он утверждал, что сотрудничество с американским Boeing всегда шло «исключительно в рамках бизнеса» при разных администрациях в Белом доме. «Мы надеемся, что продолжим поставлять детали нашему ключевому клиенту», — заключал Степанов.

Авторы
Мария Лисицына, Иван Ткачёв
При участии
Светлана Бурмистрова
ВСМПО-Ависма санкции США экспорт черный список
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