США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

Предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса» и «Росатома», впервые попали под экспортные ограничения США. В списке также оказались частные российские предприятия, например ООО «Аргут» (производитель раций) или «Промтех-Дубна» (резидент ОЭЗ «Дубна», поставщик агрегатов для структур ОАК и ОДК).

О том, что такие ограничения планируются до конца 2020 года, РБК писал в конце ноября. В черновой список Минторга США изначально входили 28 российских организаций, сообщало агентство Reuters в ноябре.

Какие ограничения будут введены

«Министерство торговли США признает важность взаимодействия с американскими и иностранными компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по использованию технологий США в их дестабилизирующих военных программах», — заявил глава ведомства Уилбур Росс.

Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия BIS. Категории товаров, подлежащих экспортному контролю, и детали лицензионной политики будут опубликованы 22 декабря. Предполагается, что новые ограничения, в частности, распространятся на компоненты гражданских самолетов.

Лицензионная политика может подразумевать как полный отказ в экспортных лицензиях, так и их одобрение в отдельных случаях (case-by-case), но об этом станет известно только после публикации окончательного правила BIS в Федеральном регистре США (официальный журнал правительства).

На практике значительная часть российских организаций, включенных в перечень Минторга США, уже находится под американскими санкциями, секторальными или блокирующими. Кроме того, большинство структур включено в отдельный список Госдепартамента США. Это означает, что за сделки с ними иностранным компаниям и ведомствам могут грозить санкции по линии закона CAATSA.

Новый удар по гражданским проектам

«Мы уже забыли, как это, жить без санкций. Поэтому ничего нового — очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Решение Минторга США, несмотря на то что формально преследует цель предотвратить попадание американских технологий к российским военным, направлено в том числе против проекта гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут», и проекта Sukhoi Superjet 100. В список BIS вошли «Иркут», ОДК (ее двигатель используется в МС-21), «Сухой» и ООО «РАпарт Сервисез» («дочка» корпорации «Иркут», поставщик авиационно-технического имущества для самолетов Superjet).

В начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство были перенесены из-за санкций США: американцы прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера. «Давайте вспомним судьбу знакового проекта МС-21, который начинали делать до санкций в широкой кооперации с зарубежными партнерами. Но потом нам отказали в поставках композитных материалов для крыла. При уже заключенных контрактах и взятых на себя обязательствах. Президент России недавно назвал это хамством. И это действительно хамство», — сказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК 21 декабря.

Оказавшаяся под санкциями корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана. Покупателями ее продукции выступают крупнейшие мировые авиапроизводители, в том числе Boeing. В интервью РБК в ноябре глава компании Сергей Степанов рассказывал, что выручка от поставок для Boeing составляет 20% от общей выручки (порядка $250 млн). «Доля Boeing [среди заказчиков «ВСМПО-Ависма»] в ближайшие годы снизится, но он останется нашим ключевым партнером», — говорил Степанов. При этом комментируя угрозу возможных санкций в случае победы Джозефа Байдена на выборах президента Степанов отмечал, что компания сотрудничала с США » при разных администрациях в Белом доме, и всегда наша работа проходила исключительно в рамках бизнеса».

Ранее в этом году США ужесточили экспортные ограничения в отношении России, расширив определение военного использования. Под конечным военным пользователем стали пониматься вооруженные силы, национальная полиция, Национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара. Добавление последнего пункта осложнило поставки американских товаров для пользователей в России, которые хоть как-то связаны с военным или силовым сектором. Публикация нового списка Минторга США служит логическим продолжением новой политики в отношении конечного военного использования.