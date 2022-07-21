«ВСМПО-Ависма» заинтересовалась добычей сырья для титана в России

Крупнейший в мире производитель титана — российская «ВСМПО-Ависма» изучает возможность добычи сырья в России. Ранее корпорация закупала его на Украине, сейчас поставки идут из африканских стран и Вьетнама

Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» рассматривает возможность самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

«Корпорация «ВСМПО-Ависма» с июня текущего года активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», — уточнили в агентстве.

Сейчас Роснедра готовят для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения. Работа проводится на основании заявки государственной Корпорации развития Тамбовской области в лице «ГПК Титан». Аукцион может быть проведен в конце 2022 года, говорит представитель ведомства. Стартовый размер разового платежа за право пользования участком недр составляет около 1,7 млрд руб.

О том, что «ВСМПО-Ависма» рассматривает проекты по собственной добыче внутри России, говорил и заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, выступая на заседании научно-технического совета госхолдинга «Росгеология» 15 июля. «Такие проекты уже есть, они анализируются и рассматриваются. Думаю, до конца текущего года будут приняты решения об участии в этих проектах», — отмечал он.

РБК направил запросы в пресс-службу «ВСМПО-Ависмы», представителю основного акционера корпорации Михаила Шелкова, в пресс-службы «Ростеха» (владеет 25% плюс одна акция корпорации), Минпромторга и Корпорацию развития Тамбовской области.

Зачем «ВСМПО-Ависме» российское сырье

«Сейчас решается вопрос зависимости от иностранного [титаносодержащего] сырья, — сказал Демидов на совете «Росгеологии». — Ранее сырье завозилось с Украины, в последнее время завозится из Вьетнама, Африки и так далее. Как мы все сегодня понимаем, существуют большие риски поставки этого вида сырья».

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Действительно, основным поставщиком ильменита, сырья для производства титана, для «ВСМПО-Ависма» традиционно была Украина. Поставки шли с Вольногорского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и Иршанского комбината в Житомирской области; предприятия корпорации и этих ГОКов работали в связке с советских времен. ВСМПО также получало ильменит с подконтрольного Михаилу Шелкову Демуринского ГОКа (как и Вольногорский, находится в Днепропетровской области), но затем эти поставки прекратились. В апреле 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, стало известно о том, что украинский суд наложил арест на счета и активы Демуринского ГОКа по обвинению в неуплате налогов при экспорте титанового сырья.

Потребность ВСМПО в ильмените составляет порядка 120 тыс. т в год, говорит руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Украинское сырье — с наиболее высоким содержанием титана, около 63%, поэтому производство титановой губки именно из него наиболее рентабельно, поясняла ранее «ВСМПО-Ависма».

Чем занимается ВСМПО «ВСМПО-Ависма», созданная на базе Верхнесалдинского металлургического производственного объединения и «Авиационных специальных материалов», зарегистрирована в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Это крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Компания также производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.



У компании 350 партнеров в 49 странах, в том числе ведущие мировые авиа- и двигателестроительные компании, включая Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce и Safran Aircraft Engines.

По данным ФТС, в 2020 году в Россию было импортировано 207,4 тыс. т титановых руд и концентратов. Из них 80%, или 166,9 тыс. т, были поставлены с Украины. Однако уже в 2021 году доля Украины снизилась: из общего импорта титаносодержащего сырья на уровне 219 тыс. т на нее пришлось только 46%, или 100,3 тыс. т. Среди поставщиков были также США, Австралия, Норвегия, Мозамбик, Казахстан и Вьетнам.

Объемы поставок ильменитового концентрата с Украины во втором полугодии 2021 года сократились почти на 97% по сравнению с первым полугодием, отмечают в Роснедрах. Небольшие объемы сырья поступали в первые два месяца 2022 года и прекратились «в связи со сложившейся геополитической ситуацией» (после начала военного конфликта на Украине), объясняют в агентстве. По данным Роснедр, со второго полугодия 2021 года основные поставки сырья для ВСМПО идут из Вьетнама.

Поставки с Украины снижаются давно под влиянием геополитики, но налицо и общее падение спроса на титан, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Корпорации сейчас особенно нужно свое сырье по ряду причин: цена международной транспортировки после начала специальной военной операции выросла, также появились проблемы с проведением платежей», — указывает Красноженов. К тому же Африка, еще один поставщик сырья для ВСМПО, является не самым стабильным регионом с точки зрения геополитических рисков, а до Вьетнама — длинное транспортное плечо, добавляет он.

В декабре 2021 года на базе Туганского месторождения ильменит-цирконовых песков в Томской области была запущена первая очередь ГОКа «Ильменит». После запуска еще двух очередей он будет производить 83 тыс. т ильменитового концентрата в год. По словам Демидова, к 2025 году этот ГОК обеспечит потребность «ВСМПО-Ависмы» на 30%. Пока оттуда поставляются «небольшие партии» для титанового производства, говорят в Роснедрах.

Основной акционер ГОКа «Ильменит» — инвестфонд «Изуриум». С 2021 года к реализации проекта подключилась структура «Росатома» «Объединенные урановые предприятия», которая приобрела 25% минус одна акция «Ильменита».

Как пытались освоить Центральное месторождение

Месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков Центральное в Рассказовском районе Тамбовской области, считающееся одним из крупнейших в мире, было открыто в 1959 году. Его площадь — 12,5 тыс. га, запасы — 1,6 млрд т рудных песков. Запасы полезных ископаемых восточной части месторождения составляют около 6,4 млн т титана и около 830 тыс. т циркония. Детальную оценку стоимости разработки месторождения победитель аукциона определит при подготовке проекта разработки, говорят в Роснедрах.

В 1999 году администрация Тамбовской области и «Норильский никель» заключили соглашение о комплексном освоении этого месторождения. Летом 2006 года «Норникель» для развития его восточной части учредил горнорудную компанию «Титан». Геологоразведка длилась в соответствии с лицензией до конца 2008 года, по ее итогам компания приняла решение не продолжать работы и сдала лицензию в Роснедра. Корпорация развития Тамбовской области выкупила «Титан» у «Норникеля».

В конце 2011 года на фоне перебоев поставок сырья с Украины «ВСМПО-Ависма» приобрела лицензию на Центральное месторождение. В 2015 году она оценивала инвестиции в его разработку в $300–600 млн. «У нас есть лицензия, работы уже проводятся там. Пока мы занимаемся экспериментальным проектированием. К сожалению, разработка месторождения — это очень капиталоемкое мероприятие», — говорил Михаил Воеводин, который на тот момент возглавлял «ВСМПО-Ависма».

Тогда корпорация рассчитывала, что для начала добычи ильменита на Тамбовском месторождении потребуется от трех до пяти лет после начала инвестиций. Но Воеводин признавал, что с разработкой месторождения есть проблемы, потому что лицензия касалась добычи не только ильменита, но и других полезных ископаемых. «По российскому законодательству все, что стоит на балансе, мы должны добывать. Технология добычи очень сложная и дорогая», — указывал он.

В итоге корпорация отложила разработку месторождения, а в 2019 году администрация Тамбовской области выкупила лицензию у «ВСМПО-Ависма», чтобы самостоятельно вести затянувшийся проект и иметь возможность привлечь в него инвесторов.