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Война санкций ,  
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Япония в июне довела до нуля импорт российской нефти

В то же время страна нарастила поставки сжиженного природного газа из России. В целом объем импорта из России в Японию в июне увеличился на 22,9%
BRENT BRENT $106,25 -0,51%
Фото: AP
Фото: AP

Япония в июне не импортировала нефть из России, но в то же время нарастила поставки газа, следует из статистики Минфина Японии.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с тем же периодом годом ранее вырос на 26,4%, до 617 тыс. т. Япония заплатила за него 55,3 млрд иен ($398,8 млн по текущему курсу).

Поставки российского угля в страну упали на 59,5%, до 765 тыс. т.

Общий объем импорта из России в Японию в июне увеличился на 22,9%, до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), экспорт из Японии в Россию упал на 49,9%, до 39,8 млрд иен ($287 млн).

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Фото:Issei Kato / Reuters

В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций, в который вошло частичное эмбарго на российскую нефть — запрет касается морских поставок. В Японии еще в мае заявили, что не станут присоединяться к этому эмбарго, потому что ресурсы страны ограничены. Премьер Фумио Кисида пояснил, что Токио будет отказываться от импорта российской нефти постепенно, но сохранит свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В июне Япония и ее партнеры по G7 (в объединение также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и США) обсудили на саммите возможность ввести потолок цен на российскую нефть. Как заявил Кисида, верхний порог планируется установить на уровне примерно половины нынешней цены.

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае введения потолка цен «нефти на рынке будет существенно меньше», а цена на нее может превысить $300–400 за баррель. «У Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» — заявил он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
нефть российская нефть Япония импорт санкции
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