Японская компания купила самую дорогую партию СПГ в истории страны

Партия СПГ обошлась японской компании Nippon Steel Corp. в $135 млн, ее объемы не уточняются. Токио приобрел ее на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками из Москвы

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp., второй по величине производитель стали в мире, закупила самую дорогую партию сжиженного природного газа (СПГ) в истории страны, сообщают Reuters и Bloomberg.

По словам источников агентств, партия обошлась компании в $40 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ). «Исходя из стандартного размера судна для перевозки сжиженного природного газа, груз будет стоить от $132 до $135 млн», — сказал собеседник Reuters, не уточнив других подробностей. Такую же оценку приводит Bloomberg.

В Nippon Steel Corp. не ответили на запросы агентств.

Япония — крупнейший импортер СПГ. Страна в основном заключает долгосрочные контракты, которые обычно намного выгоднее, однако в последние несколько месяцев японские предприятия были вынуждены закупать газ на спотовом рынке, в том числе на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками из России, пишет Reuters.

Эти опасения возникли на фоне решения российских властей сменить оператора СПГ-проекта «Сахалин-2». 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», где японским Mitsui & Co. и Mitsubishi принадлежит 12,5 и 10% соответственно, переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. Согласно документу, нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» должны согласиться на получение доли в новом ООО. Если они откажутся, кабмин продаст их доли российскому юридическому лицу.

Японские власти ранее призвали Mitsui и Mitsubishi Corp. сохранить доли в «Сахалине-2». Проект производит 10 млн т СПГ в год, около 60% из них потребляет Токио. В то же время, писала газета Nikkei, «нет никаких гарантий, что новый оператор продолжит надежно поставлять СПГ в Японию», даже если компании останутся в числе акционеров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что оснований для остановки поставок газа в связи с указом по «Сахалину-2» нет.

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В начале июля Bloomberg писал, что Япония рассматривает возможность заменить российские газовые поставки. Однако президент судоходной компании Mitsui OSK Lines (MOL) Такеши Хасимото заявил, что Токио продолжит импортировать российский СПГ из-за отсутствия «жизнеспособных альтернатив» и роста цен на энергоносители.

В этом году Япония может стать крупнейшим импортером СПГ в мире на фоне стремления властей сохранить высокие запасы топлива и избежать дефицита электроэнергии, пишет Bloomberg. 13 июля министр экономики, промышленности и торговли Коити Хагиуда обратился к США и Австралии с просьбой увеличить производство и поставки СПГ в страну.