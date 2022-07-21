Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям операции на Украине

Иван Шиц, Илья Сизов, Сергей Шойгу, Андрей Соловьев, Мерген Донгак, Ян Новиков (слева направо) (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» генеральному директору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники.

Такие же награды получили командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, которые указом президента были удостоены звания Героя России за участие в спецоперации на Украине.

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