Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям операции на Украине
Иван Шиц, Илья Сизов, Сергей Шойгу, Андрей Соловьев, Мерген Донгак, Ян Новиков (слева направо)
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» генеральному директору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники.
Такие же награды получили командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, которые указом президента были удостоены звания Героя России за участие в спецоперации на Украине.
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