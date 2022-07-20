Погибший на Украине племянник Евкурова посмертно стал Героем России
Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России капитану Адаму Хамхоеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, сообщается на сайте главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
Хамхоев — племянник Юнус-Бека Евкурова, который ранее был президентом Ингушетии, а сейчас занимает пост замминистра обороны России.
Звания военный удостоен «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Хамхоев был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, служил по контракту в Ульяновске. В ходе спецоперации на Украине он командовал десантно-штурмовой ротой. 19 мая был тяжело ранен при наступлении в Северодонецком направлении. От эвакуации отказался «и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой», сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.
В ночь с 20 на 21 мая Хамхоев погиб. Его похоронили на родине.
О российских потерях Минобороны с конца февраля отчитывалось дважды. По данным на 25 марта в ходе спецоперации погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены.