Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации

Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации. В зону боевых действий депутат прибыл в середине марта, сообщал Кадыров. Делимханов руководил бойцами в районе Мариуполя

Адам Делимханов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание Героя России. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий.

Как следует из сообщений главы региона, Делимханов командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (21 апреля Путин приказал отменить штурм и блокировать предприятие). Кадыров также публиковал видео, на которых депутат общается с «беженцами» и группами «добровольцев из Чечни».

Делимханову 52 года. Он депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, член фракции «Единая Россия».

До спецоперации Делимханов привлек внимание резким заявлением в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева с угрозой «отрезать головы» членам его семьи. В Кремле отказались давать оценку этим словам, а другой депутат от Чечни, единоросс Шамсаил Саралиев заявил, что их следует воспринимать как метафору.

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Помимо этого, Делимханов за последнее время участвовал в разрешении конфликта между главой муниципального округа Мещанский Александром Закускиным и 68-летней чеченкой Салимой Юсупхаджиевой, которая торговала у мечети на проспекте Мира в Москве. Женщина заявила, что муниципальный депутат распылил ей в лицо перцовый баллончик и пообещал «депортировать в Чечню». После этого Делимханов позвонил Закускину, и тот извинился перед чеченкой и лично принес ей цветы и фрукты.