Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
Почему из-за медосмотра можно потерять иностранного работника Pro, 13:59
Житель Александрова бросил в чиновников похожий на гранату предмет Общество, 13:57
Чемпион Игр оценил претензии FINA по участию Рылова в чемпионате России Спорт, 13:55
Что происходит на загородном рынке аренды домов в Подмосковье Недвижимость, 13:49
Тарасова поддержала проведение российского Гран-при по фигурному катанию Спорт, 13:46
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским Политика, 13:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:46
Брокер Альфа-банка разрешил переводить ИИС целиком для сохранения льгот Инвестиции, 13:42
Генпрокурор предложил запретить демонстрацию экстремистской символики Политика, 13:38
Генпрокурор предложил внести в законы ограничения в отношении криптовалют Крипто, 13:36
Кибератаки, взломы и фишинг: как защитить интернет-магазин РБК и МегаФон, 13:35
Уайлд назвал глупыми выступающих за отстранение россиян иностранцев Спорт, 13:21
Volkswagen назвал характеристики нового Amarok Авто, 13:18
Бывший медиаменеджер «Спартака» назвал причины ухода из клуба Спорт, 13:15
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации

Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации. В зону боевых действий депутат прибыл в середине марта, сообщал Кадыров. Делимханов руководил бойцами в районе Мариуполя
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание Героя России. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Звания Делимханов удостоен «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий.

Как следует из сообщений главы региона, Делимханов командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (21 апреля Путин приказал отменить штурм и блокировать предприятие). Кадыров также публиковал видео, на которых депутат общается с «беженцами» и группами «добровольцев из Чечни».

Делимханову 52 года. Он депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, член фракции «Единая Россия».

До спецоперации Делимханов привлек внимание резким заявлением в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева с угрозой «отрезать головы» членам его семьи. В Кремле отказались давать оценку этим словам, а другой депутат от Чечни, единоросс Шамсаил Саралиев заявил, что их следует воспринимать как метафору.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что поменять в проверке контрагентов из-за санкций и антикризисных мер
Инструкции
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности
Инструкции
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд
Статьи
Pro
Как повысить управляемость компании в смутные времена. 25 лучших практик
Инструкции

Помимо этого, Делимханов за последнее время участвовал в разрешении конфликта между главой муниципального округа Мещанский Александром Закускиным и 68-летней чеченкой Салимой Юсупхаджиевой, которая торговала у мечети на проспекте Мира в Москве. Женщина заявила, что муниципальный депутат распылил ей в лицо перцовый баллончик и пообещал «депортировать в Чечню». После этого Делимханов позвонил Закускину, и тот извинился перед чеченкой и лично принес ей цветы и фрукты.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Адам Делимханов Герой России звание Владимир Путин Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Кадыров сообщил об отправке на Украину сотен добровольцев для «схватки»
Политика
Погибшему на Украине десантнику присвоили звание Героя России
Политика
Хинштейн анонсировал появление памятных досок героев операции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter