Путин присвоил звания Героев России генералам Лапину и Абачеву
Владимир Путин присвоил звания Героев России командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации.
Звания присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Присвоить звание генералам рекомендовал министр обороны Сергей Шойгу, о чем он сообщил на встрече с Путиным 4 июня. Тогда Путин заявил, согласен с предложением и пообещал в тот же день подписать соответствующий указ.
Накануне в Минобороны сообщили, что войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска в ЛНР и заблокировали украинскую группировку войск. В оборонном ведомстве сообщили о сдаче в плен за последние двое суток 38 украинских бойцов. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных.
Путин на встрече с Шойгу также предложил позволить отдохнуть тем силам, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, чтобы они могли «нарастить свои боевые возможности».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997 году — Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве, в 2009 году — Военную академию Генерального штаба ВС России. C 2009 года занимал должность заместителя командующего 58-й армией. В апреле 2012 года был назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск в Сирии. В сентябре 2017 года был назначен начальником Общевойсковой академии Вооруженных Сил России. О том, что Лапин командует соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», Минобороны России сообщило 24 июня.
Эседулла Абачев в 1989 году окончил Харьковское высшее танковое командное училище, а в 2002 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил России. В разные годы служил командиром полка в Чеченской республике, заместителем командира дивизии, полномочным представителем МО России в Дагестане командиром бригады. Является начальником 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии, штаб которой дислоцируется в Уссурийске. 18 марта 2021 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора.
Россия проводит на Украине военную операцию по «демилитаризации и денацификации» и «освобождению» Донбасса. В Минобороны основной целью текущей, второй фазы спецоперации называли установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Сейчас российские силы также контролируют Херсонскую область Украины и частично — Запорожскую и Харьковскую.