Путин присвоил звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» Минобороны России на Украине, Эседулла Абачев — корпусом Народной милиции ЛНР

Александр Лапин (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Владимир Путин присвоил звания Героев России командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковнику Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации.

Звания присвоены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Присвоить звание генералам рекомендовал министр обороны Сергей Шойгу, о чем он сообщил на встрече с Путиным 4 июня. Тогда Путин заявил, согласен с предложением и пообещал в тот же день подписать соответствующий указ.

Накануне в Минобороны сообщили, что войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска в ЛНР и заблокировали украинскую группировку войск. В оборонном ведомстве сообщили о сдаче в плен за последние двое суток 38 украинских бойцов. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных.

Путин на встрече с Шойгу также предложил позволить отдохнуть тем силам, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, чтобы они могли «нарастить свои боевые возможности».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж Инструкции Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Купи еще: как маркетинг мешает нам строить устойчивое будущее Купи еще: как маркетинг мешает нам строить устойчивое будущее Статьи

Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1997 году — Военную академию бронетанковых войск им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в Москве, в 2009 году — Военную академию Генерального штаба ВС России. C 2009 года занимал должность заместителя командующего 58-й армией. В апреле 2012 года был назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. В 2017 году занимал пост начальника штаба группировки войск в Сирии. В сентябре 2017 года был назначен начальником Общевойсковой академии Вооруженных Сил России. О том, что Лапин командует соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», Минобороны России сообщило 24 июня.

Эседулла Абачев в 1989 году окончил Харьковское высшее танковое командное училище, а в 2002 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил России. В разные годы служил командиром полка в Чеченской республике, заместителем командира дивизии, полномочным представителем МО России в Дагестане командиром бригады. Является начальником 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии, штаб которой дислоцируется в Уссурийске. 18 марта 2021 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора.

Россия проводит на Украине военную операцию по «демилитаризации и денацификации» и «освобождению» Донбасса. В Минобороны основной целью текущей, второй фазы спецоперации называли установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Сейчас российские силы также контролируют Херсонскую область Украины и частично — Запорожскую и Харьковскую.