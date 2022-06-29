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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу вручил звезды Героя России раненым участникам спецоперации

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

В Москве, в Центральном военном клиническом госпитале (ЦВКГ) имени П.В. Мандрыка, министр обороны Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации и проходящим лечение в ЦВКГ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Шойгу вручил две звезды Героя России — одну командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину, другую — командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Сайфуллин получил предложение занять должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища, а Цыдыпов — должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

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Других военнослужащих министр наградил орденом Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова. Шойгу поблагодарил отличившихся военных за службу и отметил, что все они достойно выполнили свой воинский долг.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все военнослужащие прооперированы, проходят реабилитацию и скоро смогут вернуться в свои подразделения.

Путин наградил танковый полк орденом Жукова «за массовый героизм»
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20 июня награды за проявленные в ходе участия в спецоперации «личное мужество, отвагу и самоотверженность» получили 20 военных и сотрудников Росгвардии по Чечне. Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и Жукова, вручали директор ведомства Виктор Золотов и глава республики Рамзан Кадыров. 

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Сергей Шойгу награды награждение госпиталь

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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