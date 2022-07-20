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Минобороны после визита Шойгу раскрыло командующего группировкой «Запад»
Андрей Сычевой
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку сил «Запад», задействованную в спецоперации на Украине. Ведомство также впервые назвало командующего этой группировкой: генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Министр заслушал его доклад «по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах».
«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — сообщило Минобороны.
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