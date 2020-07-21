Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам

Они полагают, что приток в страну российских олигархов и превращение Лондона в «Лондонград» может привести к появлению рычагов влияния на британскую политику. Для борьбы с этим нужно ужесточить правила выдачи «золотых виз»

Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Политику по выдаче «золотых виз» состоятельным гражданам России необходимо пересмотреть. Об этом говорится в докладе, подготовленном комитетом по деятельности разведки и безопасности парламента Великобритании.

Раздел документа, посвященный российской диаспоре в Великобритании, озаглавлен «Приветствуя олигархов с распростертыми объятиями». Авторы доклада утверждают, что представители российской элиты имеют особо тесные связи с Великобританией благодаря «эксплуатации британской визовой схемы для инвесторов, введенной в 1994 году», простым правилам инвестирования в недвижимость и тому, что судебная система королевства рассматривается как нейтральная. «Великобритания приветствовала российские деньги и почти не задавала вопросы о происхождении богатства», — говорится в докладе. Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.

В Великобритании российские олигархи, в свою очередь, начали выстраивать сеть влияния, используя PR-компании, общественные и образовательные организации для отмывания заработанных за пределами королевства денег, говорится в документе. «Российское влияние в Великобритании — это «новая нормальность», и многие россияне, имеющие очень тесные связи с Путиным, хорошо себя чувствуют, интегрируются в бизнес и социальную сферу Великобритании и хорошо принимаются благодаря их богатству», — пишут авторы документа. Более того, благодаря тесным связям с британскими политиками, многие из которых финансово заинтересованы в лоббировании интересов крупных российских компаний, российская диаспора способна оказывать влияние на политику королевства, заключают депутаты.

Для того, чтобы изменить ситуацию, властям Великобритании необходимо принять ряд мер, заявили в парламентском комитете. Так, для того, чтобы пресечь лоббирование российских интересов в парламенте, необходимо обязать членов палаты лордов отчитываться о получаемых от частных лиц переводах в размере более £100. Сейчас это требование распространяется только на членов палаты общин. «Одной из ключевых мер должен быть пересмотр инвестиционной визовой программы — необходимо установить более надежный подход к выдаче таких виз», — заключают депутаты.